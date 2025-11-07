Se cancela bloqueo de transportistas en Ecatepec tras acuerdo con autoridades

Transportistas integrantes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A. C. AMOTAC llegaron a un acuerdo con autoridades municipales a fin de suspender el bloqueo que habían anticipado para este viernes 7 de noviembre.

El bloqueo en Ecatepec anunciado para este viernes 7 de noviembre en distintas vialidades del municipio fue cancelado. Las autoridades informaron que se privilegió la movilidad de la gente y el diálogo como vías para resolver los conflictos.

Desde sus redes sociales la n Ecatepec, Amellali Caballero Téllez, informó que el bloqueo anunciado por la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C (AMOTAC) fue cancelado.

¿Qué acuerdos se lograron tras el diálogo?

Se alcanzaron acuerdos importantes para atender las inconformidades de los transportistas y crear una mesa permanente de trabajo que permita revisar casos de abuso, mejorar la coordinación con Tránsito y mantener la movilidad en todo el municipio.

¿Quiénes participaron en la negociación?

La decisión se tomó tras una mesa de negociación con el Gobierno de Ecatepec de Morelos, encabezada por el Secretario del Ayuntamiento Faustino de la Cruz, y con la participación de representantes de AMOTAC, quienes se comprometieron a continuar con el diálogo para mejorar las condiciones del transporte y la circulación.

