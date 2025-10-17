Tarifas oficiales del transporte en el EdoMex; ¿En qué municipios aplica?

Aumento de costos en el transporte del EdoMex

Si vives o trabajas en el Estado de México (EdoMex), esta información es crucial: desde el pasado 15 de octubre de 2025 entró en vigor el aumento de costo de transporte EdoMex en la tarifa del transporte público mexiquense. La medida fue oficializada por la Secretaría de Movilidad (Semov) y publicada en la Gaceta de Gobierno, afectando a miles de usuarios que dependen de camiones, combis y el servicio mixto para moverse.

Te contamos por qué subió el precio, cuánto pagarás ahora y quiénes pueden seguir viajando con tarifa preferencial.

¿Cuáles son los precios oficiales del transporte en el EdoMex 2026?

El incremento oficializa un cambio en la estructura de costos. La tarifa mínima general tuvo un ajuste, y también se establecieron costos fijos por kilómetros adicionales.

Camiones y combis: pasa de $12 a $14 y aumentará 25 centavos cada kilómetro

Servicio mixto: pasa de $9 a $11 los primeros diez kilómetros, también aumentará 25 centavos cada kilómetro

La justificación para esta tarifa especial es mejorar las condiciones de operación en esas zonas, que incluyen municipios como Valle de Bravo, Malinalco, Tenancingo y Zacualpan.

¿Por qué subieron el costo del transporte en el Estado de México?

El aumento de costo de transporte EdoMex se concretó luego de varias solicitudes y protestas de las empresas concesionarias del transporte público a lo largo de 2024 y 2025.

Según el documento publicado en la Gaceta de Gobierno, el aumento se da principalmente por la necesidad de modernizar y mejorar la calidad del servicio. Los transportistas argumentaron que sus costos de operación se han elevado por varios factores:

Aumento de Insumos: El encarecimiento de la gasolina, refacciones y el mantenimiento de las unidades.

El encarecimiento de la gasolina, refacciones y el mantenimiento de las unidades. Costos Operativos: Deben pagar casetas de peaje y, lamentablemente, deben lidiar con el impacto del “cobro de piso” derivado de la inseguridad.

El Gobierno, a través de la Comisión Revisora de Tarifas, emitió un estudio técnico que determinó que el ajuste era necesario para garantizar la viabilidad y eficiencia del servicio. Por eso se aprobó el aumento de costo de transporte EdoMex. Esto comenzó a aplicarse desde el pasado 15 de octubre de 2025.

¿Quiénes pueden viajar gratis o con descuento?

Afortunadamente, no todo es un aumento de costo de transporte EdoMex. El acuerdo oficial establece que algunos grupos de población tienen tarifa preferencial:

Niños y Niñas: Todos los menores de 5 años viajan completamente gratis. Adultos Mayores: El pasaje se mantiene en $12.00 pesos (la tarifa anterior), siempre y cuando presenten su credencial vigente del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) al subir a la unidad.

Así que toma tus precauciones y revisa la tarifa que corresponda a tu municipio para poder ajustar tu bolsillo.