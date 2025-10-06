Renuncia el primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, a horas de su nombramiento

Sébastien Lecornu, primer ministro de Francia, renunció al cargo a solo nueve horas de su nombramiento. / picture alliance

Luego de 13 horas de quedar conformado el nuevo gabinete del presidente de Francia, Emmanuel Macron, los tripulantes comienzan a abandonar el barco, el primero, Sébastien Lecronu, el primer ministro quien este lunes presentó su renuncia a solo nueve horas obtener la encomienda.

En breve comunicado, el primer ministro Lecornu presentó a Macron su dimisión, misma que podría activar la convocatoria de elecciones anticipadas en Francia, ante las presiones de todas las fuerzas políticas.

EN DIRECT | Déclaration du Premier ministre. https://t.co/2pkRDWyuKF — Gouvernement (@gouvernementFR) October 6, 2025

Lecornu manifestó en su comunicado que “no se puede ser primer ministro cuando no se dan las condiciones”.

Lecornú, extitular de Defensa de Francia, fue llamado por Macron para cubrir el cargo de primer ministro, tras la salida de Frnçois Bayrou quien permaneció en el cargo solo nueve meses.

Sébastien Lecornu tenía la encomienda de Macron de plantear un nuevo presupuesto para Francia, en consenso con los grupos parlamentarios, luego de la nota crediticia emitida por Fitch a Francia y la demanda desde redes sociales de un bloqueo general.

Renuncia de fue sorpresiva?

Efectivamente, la renuncia de Lecornú es totalmente sorpresiva, toda vez que un día antes en redes comunicó su deseo de no dar sorpresas, sino conincidir con parlamentarios en un presupuesto para fines de año.

Un gouvernement vient d’être nommé.



Conformément à mes engagements, il rassemble et ressemble au socle commun qui nous soutient au Parlement. Pas de surprise.



Ces ministres auront la mission difficile de donner un budget au pays avant le 31 décembre et de servir la France.… — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) October 5, 2025

Luego de tres años en la Defensa, Lecornu de 39 años permaneció como uno de los pocos adeptos de Macron, enfrentando la postura del mandatario en torno a la invasión de Rusia a Ucrania.

