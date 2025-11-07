American Horror Story 13: Éste sería el elenco completo y su fecha de estreno

La próxima temporada de la antología de terror de FX, ‘American Horror Story’ (AHS) 13, se perfila como un regreso épico, sin duda alguna. El creador Ryan Murphy ha confirmado un elenco de ensueño que reunirá a las leyendas originales de la serie, incluyendo el regreso que los fans llevaban años pidiendo.

Te contamos todo lo que se sabe sobre esta nueva temporada y quiénes regresarán con el cast.

¿Quiénes vuelven al universo American Horror Story 13?

La temporada 13 de American Horror Story, será una verdadera reunión de la franquicia, con el retorno de los actores más icónicos que forjaron el éxito de la serie.

El elenco confirmado incluye a favoritos como:

Sarah Paulson

Evan Peters

Angela Bassett

Kathy Bates

Emma Roberts

Billie Lourd

Gabourey Sidibe

Leslie Grossman

La gran sorpresa y el anuncio que ha paralizado a los fans es el retorno de Jessica Lange. La aclamada actriz, quien fue la estrella central de las primeras cuatro temporadas y regresó puntualmente para Apocalypse (Temporada 8), había declarado previamente que no volvería a la serie. Su inclusión en el elenco principal para esta temporada marca un hito y eleva las expectativas sobre el tono y el tema.

¿Quién se une al elenco de American Horror Story 13?

Para inyectar sangre fresca y un factor sorpresa, Ryan Murphy confirmó la adición de una estrella pop global al elenco:

Ariana Grande: La cantante y actriz se unirá a la antología por primera vez. Cabe recordar que Grande ya trabajó con Murphy en la serie de comedia y terror Scream Queens.

¿De qué tratará ‘AHS 13’ y cuándo se estrena?

Aunque el título oficial y la temática de la temporada 13 se mantienen en secreto absoluto (fieles al estilo de la serie), la prensa internacional especula que el reparto, con tantos veteranos de la temporada Coven, podría apuntar a un tema de brujería, magia o una energía sobrenatural oscura.

Fecha de Estreno: La temporada 13 de American Horror Story tiene previsto su estreno en Halloween de 2026 (31 de octubre de 2026) a través de FX.