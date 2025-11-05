La Momia 4 podría pasar...con todo y Fraser y Weisz

La trilogía de La Momia con Brendan Fraser a finales de los 90´s y principios de los 2000s fue tanto un éxito comercial como en los corazones de las audiencias. Junto a Rachel Weisz, la cinta combinó acción, humor y aventura en una fórmula que definió una era del cine de fantasía y convirtió a sus protagonistas en íconos del género. Más de 25 años después, Universal Pictures prepara el regreso de esta legendaria saga con una nueva secuela que promete revivir su espíritu original.

Ampliar

¿De donde origina la noticia?

De acuerdo con The Hollywood Reporter y Deadline, Fraser y Weisz ya se encuentran en negociaciones para retomar sus papeles como Rick y Evelyn O’Connell, bajo la dirección del dúo Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett (Scream 5, Scream VI, Ready or not), conocidos por su estilo que fusiona terror, acción y comedia. El guion estará a cargo de David Coggeshall (The Family Plan, The Deliverance).

La producción contará con el regreso de Sean Daniel , el productor original de la trilogía, junto a William Sherak, James Vanderbilt y Paul Neinstein, del equipo de Project X Entertainment, responsables de las últimas entregas de Scream y Abigail. Todo apunta a que esta película será una secuela directa de La Momia (1999) y El regreso de la Momia (2001), ignorando los eventos de La tumba del emperador dragón (2008), donde Rachel Weisz fue reemplazada por Maria Bello y Luke Ford interpretó al hijo adulto de los protagonistas.

Ampliar

¿Vuelve el paquete completo?

Hasta el momento, no se ha confirmado el regreso de otros personajes como Jonathan Carnahan (John Hannah) o Ardeth Bay (Oded Fehr), aunque las primeras filtraciones sugieren que la historia establecerá una “verdadera tercera parte” dentro de la cronología oficial, ya que la tercera entrega no contó con Weisz debido al guion deficiente .

La saga original, dirigida por Stephen Sommers, fue un fenómeno global que recaudó más de 422 millones de dólares y dio pie a secuelas, spin-offs, una serie animada y hasta una atracción en los parques Universal Studios. Sin embargo, tras la tercera película, la franquicia quedó congelada durante casi una década.

¿Cómo que hubo reboot?

Ampliar

En 2017, Universal intentó revivirla con un reboot, espantoso reboot, protagonizado por Tom Cruise y Russell Crowe, planeado como el inicio del ambicioso “Dark Universe”, un universo compartido de monstruos clásicos como Drácula, y Frankestein. El proyecto fracasó rotundamente: aunque la taquilla respondió decentemete, la crítica fue implacable y el plan terminó cancelándose, dejando a La Momia fuera de juego por años y al universo oscuro en la penumbra perpetua.

¿Otra oportunidad?

El nuevo impulso llega en el mejor momento para sus estrellas. Fraser, quien se retiró parcialmente del cine durante más de una década tras problemas de salud y personales, regresó con fuerza gracias a La ballena de Darren Aronofsky, actuación que le valió el Oscar al Mejor Actor en 2023 y su colaboración con Scorsese en “Asesinos de la Luna”. Rachel Weisz, por su parte, ha brillado recientemente en la serie Inseparables de Amazon Prime Video y en Viuda Negra del universo Marvel.

Ambos intérpretes han expresado su cariño por la franquicia y la química extraordinaria que ambos compartieron. “No sé cómo funcionaría, pero estaría dispuesto a considerarlo si alguien da con la idea adecuada”, había declarado Fraser en 2022. Ahora, con Universal retomando el proyecto y con Bettinelli-Olpin y Gillett al mando, esa “idea adecuada” parece haberse materializado.

Ampliar

Universal no ha emitido aún un comunicado oficial ni confirmado la fecha de estreno, pero se estima que la película podría llegar en 2029. Se desconoce cualquier detalle sobre la trama o la historia.

Con nostalgia, acción y un equipo creativo renovado, el regreso de Brendan Fraser y Rachel Weisz promete devolver la magia y las maldiciones del Egipto antiguo a la gran pantalla, en una saga que muchos creían enterrada para siempre.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:Fallece Diane Ladd, Hollywood pierde a una leyenda y Laura Dern a su madre