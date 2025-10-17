Fallece actor de la famosa serie ‘Dr. House’; Así fue el anuncio de su muerte inesperada

El famoso actor y comediante Ed Williams, conocido por sus papeles irreverentes, principalmente falleció a la edad de 98 años. Sus papeles marcaron a series clásicas de la televisión como a Ted Olsen en “Police Squad!”. Te contamos quién es y de qué falleció.

Ed Williams, actor de Dr. House falleció a los 98 años Ampliar

¿Quién era Ed Williams?

El reconocido actor Ed Williams, cuyo nombre completo era Edwin Wallace Williams, nació en California Estados Unidos. Fue un actor y comediante estadounidense que se volvió una figura icónica en el país vecino.

La carrera de Ed Williams comenzó en el teatro radiofónico, donde logró mantenerse unos cuantos años ahí, asimismo, se desempeñó como profesor hasta 1989. Sin embargo, la fama de Ed Williams llegó un poco tarde, pues no fue hasta sus 55 años que logró consolidar su carrera como actor.

A esta edad, supo darle vida al papel de Ted Olsen en la serie “Police Squad!”. Ésta, considerada de culto, se convirtió en la obra que lo llevaría a la fama.

Poco después, participó en la película “The Naked Gun”, que fue una extensión de la serie anterior, también catalogada como una peli de culto.

Finalmente, fue aún más reconocido por su papel en “Dr. House”, específicamente en la primera temporada donde tuvo un papel como personaje invitado en la famosa serie de médicos. Y aunque aparecía ocasionalmente, esto lo ayudó bastante a ser respetado por su gran talento.

¿De qué falleció el actor Ed Williams?

Aunque se sabe muy poco sobre las causas de muerte, su familia confirmó la noticia con el medio estadounidense The Hollywood Reporter. Sin embargo, su familia pidió respeto y paciencia para dar las primeras declaraciones, por lo que dijeron que sería mejor que lo recordaran con sus papeles, siendo todo un profesional en el mundo de la actuación.

Sin duda alguna, Ed Williams dejó una huella imborrable en la memoria de las comedias de culto por sus grandes interpretaciones en ellas.