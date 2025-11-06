La próxima semana diputados organizarán foros de consulta para analizar nueva Ley General de Aguas

Del 11 al 14 de noviembre se abordarán diversos temas involucrados en la Ley General de Aguas

La Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados realizará audiencias públicas los días 11, 12, 13 y 14 en el Palacio Legislativo de San Lázaro en modalidad presencial y a distancia, en horario de 10 a 14 hrs.

En estas consultas podrán tomar parte representantes populares, especialistas, académicas, funcionarias públicas, defensoras de derechos humanos entre otros interesados.

El parlamento abierto fue acordado luego de la integración de grupos de trabajo que analizarán la iniciativa que expide la Ley General de Aguas, y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, propuestas por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Se analizará analizarán la iniciativa que expide la Ley General de Aguas Ampliar

Te podría interesar: Envía Sheinbaum iniciativas para reformar nueva Ley General de Aguas a la Cámara de Diputados

¿Cómo se organizarán las audiencias públicas?

De hecho, la integración de los tres grupos de trabajo teniendo como base la regionalización del país en las zonas Norte, Centro y Sur, permitirá la realización de las mesas de diálogo y audiencias públicas.

El diputado federal de Morena, Juan Hugo de la Rosa García, integrante de la comisión de recursos hidráulicos, consideró que estas audiencias reforzarán la necesidad de escuchar a la ciudadanía y a los diversos sectores de la población en una discusión que lleva muchos años sin concluir.

El legislador señaló que en esta audiencias públicas podrán participar representantes de ejidos, distritos de riego, organismos operadores de agua potable y saneamiento, instituciones, asociaciones, organizaciones sociales, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, organizaciones no gubernamentales, cámaras empresariales, consejos, contralorías sociales, así como ciudadanía, interesadas en el tema hídrico en México, para fortalecer el proceso de dictaminación.

FOTO: PRENSA NUEVO LEÓN / CUARTOSCURO.COM Ampliar

También puedes leer: Posponen diputados discusión y aprobación de Ley General de Aguas

¿Qué temas se abordarán durante los foros?

Hugo de la Rosa García celebró la realización de estos foros de participación de los distintos sectores de la sociedad, entre ellos los mismos usuarios quienes aportarán sus propuestas, demandas o proyectos, los cuales podrán ser tomados en cuenta, analizados, valorados y en su caso agregados a la Ley General de Aguas.

El martes 11 de noviembre el tema que se abordará en estas audiencias será: Régimen de concesiones: concesionarios, volúmenes, distribución, usos del agua y descargas asociadas.

El miércoles 12: Sistemas públicos de agua potable y saneamiento, sistemas comunitarios, así como otros mecanismos que garantizan estos derechos.

El jueves 13: Agua en el medio rural, núcleos agrarios (ejidos y comunidades), pueblos indígenas y afromexicanos.

El viernes 14 de noviembre: Derecho humano al agua, interdependencia con otros derechos humanos (medio ambiente sano, alimentación, salud, entre otros), esquemas de participación social, acceso a la información pública y mecanismos de transparencia, sanciones y remediación.

¿Cuál es el objetivo de estas consultas?

Finalmente, el diputado de Morena, Hugo de la Rosa, resaltó que se tratará el tema del agua desde el punto de vista de uso humano y doméstico, así como regular su uso en los ámbitos agrícola, industrial, riego, empresas, agricultores y todo donde se involucre este recurso natural.

Síguenos en Google News y encuentra más información