Insuficiencia cardíaca, melatonina, insomnio y lo que advierte la American Heart Association sobre sus riesgos

Una investigación de la American Heart Association advierte sobre los posibles riesgos cardíacos del consumo prolongado de melatonina.

Un estudio revelado esta semana por la American Heart Association arrojó resultados importantes sobre el uso prolongado de melatonina, sus efectos en la salud y los posibles riesgos cardíacos asociados.

La investigación, publicada el 3 de noviembre, descubrió que el consumo de suplementos de melatonina a largo plazo, comúnmente utilizados para tratar el insomnio, podría estar relacionado con un mayor riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca, una condición que puede ser potencialmente mortal.

¿Qué es la melatonina y por qué se usa?

De acuerdo con la Asociación Americana del Corazón, la melatonina es una hormona natural que produce el cuerpo y que ayuda a regular el ciclo del sueño. Sin embargo, sus versiones sintéticas se utilizan con frecuencia como suplementos para tratar problemas de insomnio o trastornos del sueño.

La melatonina es una hormona natural que produce el cuerpo y que ayuda a regular el ciclo del sueño.

Melatonina e insuficiencia cardíaca: Lo que encontró la AHA

Para la investigación, los expertos formaron dos grupos: uno con datos de personas que habían consumido melatonina y otro por quienes no la habían utilizado. El estudio analizó una base de datos de cinco años con expedientes médicos electrónicos de adultos con insomnio crónico, de los cuales algunos habían consumido melatonina durante más de un año.

Los resultados iniciales mostraron que los adultos con insomnio que usaron melatonina presentaron alrededor del 90% más probabilidades de desarrollar insuficiencia cardíaca durante un periodo de cinco años, en comparación con quienes no la consumieron.

En un segundo análisis, descubrieron que los consumidores habituales de melatonina tenían casi el doble de probabilidades de morir por cualquier causa frente a quienes no la habían utilizado en el mismo lapso.

Melatonina e insuficiencia cardíaca: Lo que encontró la AHA

El estudio será presentado mañana

Aunque los resultados son preliminares, la American Heart Association informó que este estudio será presentado en las Sesiones Científicas 2025 de la organización, que se realizarán en Nueva Orleans del 7 al 10 de noviembre.

