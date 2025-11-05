Persisten bloqueos carreteros en Guanajuato por protesta de agricultores

Agricultores inconfomes con precios de garantía de granos básicos bloquean nuebe puntos carreteros de Guanajuato.

Un total de nueve tramos carreteros en Guanajuato continúan bloqueados por agricultores que exigen un pago justo por su maíz y sorgo, situación que no se ha regularizado desde la semana pasada.

Familias completas de agricultores permanecen en diversos puntos carreteros de Guanajuato, en espera de resolución al precio de sus productos en Guanajuato. Ampliar

¿Dónde se mantienen los bloqueos carreteros en Guanajuato?

El pasado martes a las 12 del día comenzaron con el cierre de carreteras en el estado de Guanajuato. Hasta la tarde de este día estaban cerradas solo cuatro carreteras, una caseta de cobro tomada en la León-Aguascalientes y una más con presencia de manifestantes, pero sin bloqueo.

Hoy por la mañana, la Secretaría de Seguridad y Paz informó la actualización del cierre y, hasta esta hora, se reportan nueve carreteras cerradas y tres con presencia de manifestantes únicamente.

Con cierre total se encuentran las siguientes:

Abasolo , en la carretera federal 84 Cuerámaro - Irapuato, en el entronque con la carretera San Joaquín - Abasolo.

, en la carretera federal 84 Cuerámaro - Irapuato, en el entronque con la carretera San Joaquín - Abasolo. Irapuato , carretera federal 90 Abasolo - Irapuato, entronque Pueblo Nuevo.

, carretera federal 90 Abasolo - Irapuato, entronque Pueblo Nuevo. Irapuato , carretera federal 45 Irapuato - Salamanca, a la altura de Ciudad Industrial.

, carretera federal 45 Irapuato - Salamanca, a la altura de Ciudad Industrial. León - Aguascalientes , autopista Federal 45D, a la altura de Santa Rosa Plan de Ayala.

, autopista Federal 45D, a la altura de Santa Rosa Plan de Ayala. Pénjamo – Dren de alivio , Santa Ana Pacueco (carretera 90).

, Santa Ana Pacueco (carretera 90). Pénjamo , carretera federal 90 Irapuato - Zapotlanejo, a la altura de la comunidad de Churipitzeo.

, carretera federal 90 Irapuato - Zapotlanejo, a la altura de la comunidad de Churipitzeo. Pénjamo , carretera federal 90 Irapuato - Zapotlanejo, a la altura de la comunidad de Laguna Larga de Córtes.

, carretera federal 90 Irapuato - Zapotlanejo, a la altura de la comunidad de Laguna Larga de Córtes. Valle de Santiago, carretera federal 43 Morelia - Salamanca, a la altura de la comunidad Jarrón Azul.

Además, hay presencia de manifestantes sin bloqueo en la carretera federal 90-D Libramiento Norponiente, en la caseta de cobro de la comunidad El Carrizal, municipio de Pénjamo.

¿Qué recomiendan las autoridades ante los bloqueos?

Las autoridades estatales pidieron a la población tomar precauciones, evitar zonas con cierre total y consultar las rutas alternas publicadas en los canales oficiales de tránsito y protección civil.

