¿La cirugía de Ninel Conde para cambiar el color de sus ojos es segura? Así funciona la queropigmentación

Ninel Conde cambió el color de sus ojos a verde olivo tras someterse a una cirugía de quiropigmentación.

La actriz, cantante y modelo mexicana Ninel Conde se sometió recientemente a una cirugía para cambiar el color de sus ojos cafés a verde olivo y a través de sus redes sociales compartió el proceso por el que pasó para lucir el nuevo tono de su mirada.

A veces un cambio exterior refleja una transformación interior. Este paso simboliza una nueva etapa, una mirada distinta al mundo y hacia mí misma. — Ninel Conde en Instagram.

El procedimiento fue realizado por el doctor Alexander Movshovich, en Kerato, la primera clínica especializada en cambio de color de ojos en Estados Unidos, ubicada en Nueva York, pero ¿es segura?

¿Cómo se llama la cirugía que se hizo Ninel Conde?

La técnica se conoce como queropigmentación, desarrollada por el propio Movshovich. Se trata de una intervención que modifica permanentemente el color del ojo mediante la creación de un túnel intracorneal con ayuda de un láser de femtosegundo, en el cual se inyecta un pigmento especial delante del pigmento natural del iris.

Y aunque se escucha doloroso, la clínica asegura que es un procedimiento que no lo causa.

TE PUEDE INTERESAR: Envía Ninel condolencias a los Figueroa

Bombón Asesino, the one and only Ninel Conde, has unveiled a breathtaking new look. With the artistry of Dr. Movshovich and the precision of KERATO, her eyes now radiate the same power and allure that made her a Latin icon. 💎 pic.twitter.com/lxReVMMkDn — KERATO - Safe and Permanent Eye Color Change (@Kerato_NYC) October 30, 2025

¿En qué consiste la queropigmentación ocular?

De acuerdo con Kerato, esta cirugía no requiere de abrir el ojo, lo que reduce el riesgo de complicaciones como hemorragias, infecciones, desprendimiento de retina o glaucoma. De hecho, solo se hace bajo anestesia tópica, con gotas oculares.

¿Cuánto cuesta la cirugía que se hizo Ninel Conde para cambiar el color de sus ojos?

Según la información publicada por la clínica, el precio de la queropigmentación ocular es de 12 mil dólares, es decir, aproximadamente 222 mil 855 pesos mexicanos.

¿Es peligrosa la cirugía de cambio de color de ojos?

Los riesgos son similares a los de cualquier procedimiento refractivo. En la mayoría de los casos se presentan síntomas temporales como resequedad en los ojos y leve sensibilidad a la luz, los cuales suelen desaparecer en pocos días con tratamiento mediante gotas, asegura Kerato.

TE PUEDE INTERESAR: Fallece madre de Ninel Conde