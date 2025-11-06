Andrés Mountabatten ya no es más príncipe

Ampliar

El rey Carlos III ha finalizado formalmente el proceso para despojar a su hermano, Andrés Mountbatten Windsor, del título de príncipe y otras dignidades reales, confirmando el fin de su estatus como miembro principal de la monarquía británica. La acción se formalizó mediante un documento oficial, en respuesta a la creciente presión pública por sus vínculos con el agresor sexual convicto Jeffrey Epstein.

Instrumento Legal y Anuncio Público

La remoción de los títulos se ejecutó a través de una Patente Real (Letters Patent), un tipo de documento centenario que utiliza el monarca para conceder o revocar nombramientos.

La Gaceta (The Gazette), registro público oficial del Reino Unido, publicó el anuncio el miércoles (fecha del documento 3 de noviembre de 2025). El edicto real declara que Andrés “dejará de tener derecho a poseer y disfrutar el estilo, título o atributo de ‘Alteza Real’ y la dignidad titular de ‘Príncipe’.“

Además, el Rey revocó el título de Duque de York, que también poseía su hermano.

Desalojo de Residencias y Reubicación

Paralelamente a la pérdida de sus honores, el Rey Carlos III ordenó el desalojo de Andrés de su residencia real, quien será forzado a abandonar Royal Lodge, la mansión de 30 habitaciones cerca del Castillo de Windsor donde ha vivido por más de 20 años, junto con su exesposa Sarah Ferguson.

Será reubicado en una propiedad más apartada en la finca Sandringham, de propiedad del Rey en el este de Inglaterra, y el monarca financiará personalmente este nuevo alojamiento.

Escándalo Epstein

Esta decisión se produce tras la polémica generada por la prolongada relación de Andrés con el financiero Jeffrey Epstein. El Rey había anunciado por primera vez el 30 de octubre que revocaría los títulos de su hermano y lo desalojaría, citando sus “graves errores de juicio”.

La presión sobre el Palacio había aumentado con las nuevas revelaciones sobre la amistad con Epstein y la renovada atención a las acusaciones de abuso sexual presentadas por Virginia Roberts Giuffre; joven que falleció en abril, había acusado a Epstein de traficar con ella cuando era adolescente y de haber sido explotada por Andrés y otros hombres influyentes.

Andrés niega rotundamente las acusaciones de Giuffre, aunque llegó a un acuerdo civil con ella en 2022 sin admitir responsabilidad.

Reacciones y consecuencias

La medida del Rey fue recibida con aprobación por la familia de Virginia Giuffre.

Aunque Andrés pierde sus títulos de cortesía y dignidades, por el momento conserva su estatus de príncipe por nacimiento, al ser hijo de la difunta Reina Isabel II, un título que no puede ser revocado. Sin embargo, su exclusión de la vida pública y representaciones institucionales es definitiva.

Un comité congresional demócrata de EE. UU. que investiga el tráfico sexual de Epstein, solicitó a Andrés una entrevista formal para obtener información sobre los “coconspiradores y facilitadores” del financista, basándose en la “amistad de larga data” del Príncipe con Epstein.

