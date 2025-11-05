Empleo Construyendo el Futuro: Registro, fechas y cómo obtener el apoyo económico de 34,000 pesos

El programa ‘Empleo Construyendo el Futuro’ llegará solamente a estados del país seleccionados para mejorar las condiciones que las lluvias han dejado a su paso. Por lo que te contamos quiénes, cómo y a partir de cuándo puedes acceder a dicho apoyo económico.

Empleo Construyendo el Futuro Ampliar

¿Quiénes pueden inscribirse al programa ‘Empleo Construyendo el Futuro’?

El nuevo programa ‘Empleo Construyendo el Futuro’ ha sido implementado por las autoridades gubernamentales, y forma parte del Plan Integral de Apoyo a los Afectados por las Lluvias que recién perjudicaron a las comunidades de diversos estados.

Por lo que este programa tiene como objetivo, ayudar a alrededor de 50,000 jóvenes mayores de 18 años a participar en las labores de recuperación de la comunidad por un salario.

TAMBI É N PUEDES LEER: Empleo Construyendo Futuro 2025: Bienestar ofrece 34 mil pesos por limpiar daños por lluvias en estados afectados

Así que si te encuentras sin trabajo, puedes acceder a este apoyo económico de 8,500 pesos mensuales y participar en la recuperación de tu entorno si te encuentras en estos estados:

Veracruz

Querétaro

Puebla

Hidalgo

San Luis Potosí

¿Qué requisitos piden para integrarse a este programa?

Los interesados en obtener esta ayuda económica deberán presentarse en los módulos del Bienestar de su estado con la siguiente documentación:

CURP

INE o alguna identificación oficial

Comprobante de domicilio

Es importante mencionar que este programa ya está abierto, pues sólo durará cuatro meses, es decir, en febrero de 2026 culminará. Así que si quieres saber más al respecto, te sugerimos no perder de vista los canales oficiales de las autoridades correspondientes para cualquier aviso que se dé.