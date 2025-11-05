¡Cae objetivo prioritario! Detienen en Sinaloa a ‘El Dany’, de los más buscados por el FBI

El Dany es buscado por el FBI por delitos de conspiración para la distribución de fentanilo

En un golpe contundente al crimen organizado, autoridades federales mexicanas lograron la captura de Daniel “N”, alias "El Dany", considerado uno de los objetivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó la detención a través de sus redes sociales, destacando la coordinación institucional detrás del operativo.

“Contaba con orden de arresto y ficha roja del @FBI. La detención es resultado del trabajo coordinado del @GabSeguridadMX y de la cooperación internacional en el combate al tráfico de drogas”. — Omar García Harfuch

En Culiacán, Sinaloa, personal de la @SSPCMexico detuvo a Daniel "N", alias "El Dany", de nacionalidad estadounidense, objetivo buscado por autoridades de Estados Unidos, por su participación en delitos de conspiración para la distribución de fentanilo.

¿Cómo ocurrió la detención?

“El Dany” contaba con una Ficha Roja de Interpol, la máxima alerta internacional, que lo requería por delitos de conspiración para la distribución de fentanilo, un potente opioide que ha causado estragos en el país vecino.

El operativo se llevó a cabo en un domicilio de la colonia Infonavit Humaya en Culiacán, Sinaloa, sin que se reportaran incidentes ni afectaciones a la población civil.

En #Sinaloa, autoridades federales detienen a uno de los objetivos más buscados por #EstadosUnidos. https://t.co/yxR8NWkix6 pic.twitter.com/mYGS7xQvHU — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) November 5, 2025

¿Qué sigue tras la captura de “El Dany”?

El Gobierno de México enfatiza que esta detención de crimen organizado demuestra su compromiso en la lucha contra las redes transnacionales de narcotráfico y su disposición a colaborar para llevar ante la justicia a los principales generadores de violencia.

Daniel “N” fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal para iniciar los trámites legales correspondientes que conducirán a su eventual extradición a Estados Unidos, donde enfrentará los cargos federales.

