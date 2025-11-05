Alfredo Ramírez Bedolla debe ser investigado por presuntos vínculos con el crimen organizado: Defensorxs

Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán fue vinculado con el crimen organizado incluso por el TEPJF, señaló el presidente de Defensorxs, A.C, Miguel Alfonso Meza por el Ros con narco / W Radio ( Especial/Redes )

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, fue señalado por la organización Defensorxs A.C. como un sujeto de investigación por presuntos vínculos con el crimen organizado, tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.

Las pruebas de los nexos criminales de #AlfredoRamírezBedolla: Tiene 2 familiares sentenciados en EEUU por trabajar en #CártelesUnidos; #HipólitoMora señaló que el gobernador protegía al cártel; El Tribunal Electoral reconoció la intervención del #CrimenOrganizado en la elección… pic.twitter.com/PUbxB7nyky — Así Las Cosas (@asilascosasw) November 5, 2025

Defensorxs exige indagar a Ramírez Bedolla

En entrevista con Isaac Morán, para “Así las Cosas”, el presidente de la asociación civil, Miguel Alfonso Meza, informó que el nombre del mandatario estatal ya fue incluido en el portal narco políticos.com, una plataforma que —dijo— busca exhibir a políticos de distintos partidos involucrados con la delincuencia organizada.

“El gobernador de Michoacán debe ser investigado. Las pruebas no son pocas: dos de sus familiares están sentenciados en Estados Unidos por trabajar para Cárteles Unidos e intentar traficar media tonelada de cocaína”, afirmó Meza.

El activista detalló que también publicaron en el sitio web informes de inteligencia de la Sedena, donde se menciona a una tía del mandatario, quien habría intentado reunirse con integrantes del mismo cártel cuando Ramírez Bedolla ya estaba en funciones.

Acusaciones previas y contexto de violencia

Meza recordó que el fallecido líder comunitario Hipólito Mora también acusó al gobernador de proteger a Cárteles Unidos, lo que —aseguró— muestra un patrón de impunidad. “Michoacán vive en zonas de silencio, donde las autoridades no investigan a los políticos coludidos con el crimen”, dijo.

El representante de Defensorxs agregó que el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) reconoció la intervención del crimen organizado durante la elección que llevó a Ramírez Bedolla al poder, citando pruebas que incluían robo de urnas y coerción en casillas.

“Creemos que hay elementos suficientes para una investigación. No afirmamos que el gobernador esté detrás del asesinato de Carlos Manzo, pero sí que este ambiente de colusión contribuye a la violencia que vive Michoacán”, concluyó.

