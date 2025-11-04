Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, asumirá la alcaldía de Uruapan

En Uruapan, el asesinato del alcalde Carlos Manzo sigue marcando el pulso político y social de la ciudad. A cuatro días del ataque que le arrebató la vida durante las festividades del Día de Muertos, su viuda, Grecia Quiroz García, llamó pÚblicamente a mantener las movilizaciones en su memoria, pero bajo una sola condición, que éstas sean pacíficas.

Grecia pidió evitar actos de violencia, vandalismo o agresiones a terceros. «La lucha de Carlos siempre fue desde la paz», expresó al dirigirse a simpatizantes, amigos y ciudadanía en general. El mensaje busca contener tensiones en una ciudad que permanece en duelo, con protestas espontáneas y un ambiente social cargado por la inseguridad que marcó la trayectoria del propio alcalde.

La sucesión en camino

La muerte de Carlos Manzo también abrió un proceso político inmediato. El Cabildo municipal propuso a Grecia Quiroz para asumir el cargo de presidenta municipal, una figura legalmente reconocida como sucesión en caso de vacancia. La propuesta ya ha sido presentada ante el Congreso de Michoacán, donde las principales fuerzas políticas han señalado que no existe oposición al nombramiento y que el trámite podría concretarse en los días siguientes.

De acuerdo con el procedimiento, el Congreso debe emitir un dictamen y votarlo tras su distribución entre legisladores. De aprobarse, Grecia Quiroz asumiría la responsabilidad de encabezar la administración municipal y continuar con el proyecto que Manzo impulsaba de su llegada al cargo, incluido el llamado Movimiento del Sombrero, orientado al trabajo comunitario y la reorganización del tejido social frente a la violencia.

La viuda del alcalde también confirmó que su seguridad y la de sus dos hijos será reforzada, ante el contexto de riesgo que rodeaba a Manzo, quien había advertido semanas antes sobre amenazas y el deterioro de las condiciones de seguridad en el municipio.

Duelo, poder, continuidad

Más allá del trámite institucional, el mensaje principal que busca sostener Quiroz es uno, la respuesta ciudadana debe permanecer dentro de los cauces de la no violencia. La manifestación convocada tiene como objetivo honrar la memoria de Manzo sin desbordamientos y sin darle pie a quienes buscan manipular el momento.

Uruapan atraviesa una de sus jornadas más sensibles en los últimos años. El desenlace político de los próximos días marcará no sólo la conducción del municipio, sino también el rumbo de la movilización social que ha surgido en torno a la figura del alcalde asesinado.