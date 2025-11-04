Generación Z México revela fecha de su primera marcha OFICIAL en CDMX tras desmentir convocatoria del 15 de noviembre

La bandera de One Piece se ha convertido en emblema del colectivo Generación Z México.

Este lunes, Iván Rejón, administrador del servidor Generación Z México, emitió a través de redes sociales una convocatoria a lo que se refirió como la primera marcha oficial del colectivo, luego de desmentir que se manifestarían el 15 de noviembre debido a que denunció cooptación por parte de “un grupo que no representa sus intereses”.

Convocamos a nuestros miembros y a todo el pueblo mexicano en general a sumarse a la causa contra la crisis de inseguridad. — Iván Rejón en Instagram.

¿Cuándo es la primera marcha de Generación Z en CDMX 2025?

A través del comunicado, Generación Z México, junto con estados como Michoacán, Veracruz, Puebla y la Ciudad de México, anunció que este sábado 8 de noviembre será oficialmente la fecha de su primera manifestación nacional.

Los asesinatos, desapariciones y amenazas se han vuelto parte del miedo diario, y aun así, quienes deberían protegernos guardan silencio. — comunicado Generación Z México.

TE PUEDE INTERESAR: Generación Z México niega participación en marcha del 15 de noviembre en CDMX y rechaza relación con oposición

¿A qué hora y dónde es la marcha de Generación Z México en CDMX?

De acuerdo con la convocatoria, la movilización de Generación Z México comenzará a las 11 de la mañana, con punto de reunión en el Ángel de la Independencia, para avanzar rumbo a Palacio Nacional, en la Plaza de la Constitución del Centro Histórico de la Ciudad de México.

Alternativas viales por la primera marcha de Generación Z México en CDMX

Hasta el momento, las autoridades capitalinas no han informado sobre cierres o alternativas viales, aunque, con base en marchas y eventos anteriores de otra índole, se pueden estimar algunas rutas alternas como:

Eje 1 Norte

Circuito Interior

Eje 1 Oriente

Avenida Chapultepec

José María Izazaga

Fray Servando Teresa de Mier

TE PUEDE INTERESAR: Mujer exhibe en VIDEO acoso a plena luz del día en la plancha del Zócalo de la CDMX