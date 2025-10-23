Lo que callan los doctores…

El Día del Médico en México se celebra cada 23 de octubre desde 1937, cuando fue instaurado durante la Convención de Sindicatos de Médicos Confederados de la República Mexicana, en Cuernavaca, Morelos. La fecha coincide con la creación, en 1833, del Establecimiento de Ciencias Médicas impulsado por Valentín Gómez Farías, antecedente directo de la actual Facultad de Medicina de la UNAM.

¿Se han cachado diciendo que se tomaron la pastilla como relojito cuando no lo han hecho o preguntando si pueden tomar alcohol con el tratamiento? En el Día del Doctor, 4 de nuestros más queridos, nos vienen a contar sobre las mentiras más comunes que decimos en consulta. — marthadebayle (@marthadebayle) October 23, 2025

Cuántos médicos hay en México

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la OCDE, en 2023 México contaba con 332 mil médicos activos, lo que equivale a tres doctores por cada mil habitantes. Aunque esta cifra está ligeramente por debajo del promedio de la OCDE (3.5 médicos por cada mil personas), supera la media regional de América Latina y el Caribe.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) emplea actualmente 48,537 médicas y médicos especialistas, uno de los mayores cuerpos médicos del país.

Perfil y condiciones laborales del personal médico

Según cifras oficiales, el 54% de los doctores son hombres y el 46% mujeres. Los médicos en México trabajan en promedio 38 horas semanales, repartidas en 4.8 días a la semana.

Entre las especialidades con mayor demanda destacan:

Cirugía general

Medicina interna

Obstetricia

Traumatología

Ginecología

Neonatología

Cirugía plástica y estética

Los médicos mexicanos frente a la pandemia

Durante la pandemia de COVID-19, el personal médico enfrentó uno de los periodos más difíciles en la historia reciente. De acuerdo con un informe de Amnistía Internacional (2020), México fue el país con más muertes de médicos por COVID-19 en el mundo, con 1,320 fallecimientos confirmados en ese momento. Para julio del 2021, la cifra ascendía a 4,000 trabajadores de la salud fallecidos.