Lo que callan los doctores…
Cada 23 de octubre México celebra el Día del Médico, una fecha para reconocer la labor de quienes dedican su vida a la salud y al bienestar del país.
El Día del Médico en México se celebra cada 23 de octubre desde 1937, cuando fue instaurado durante la Convención de Sindicatos de Médicos Confederados de la República Mexicana, en Cuernavaca, Morelos. La fecha coincide con la creación, en 1833, del Establecimiento de Ciencias Médicas impulsado por Valentín Gómez Farías, antecedente directo de la actual Facultad de Medicina de la UNAM.
Cuántos médicos hay en México
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la OCDE, en 2023 México contaba con 332 mil médicos activos, lo que equivale a tres doctores por cada mil habitantes. Aunque esta cifra está ligeramente por debajo del promedio de la OCDE (3.5 médicos por cada mil personas), supera la media regional de América Latina y el Caribe.
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) emplea actualmente 48,537 médicas y médicos especialistas, uno de los mayores cuerpos médicos del país.
Perfil y condiciones laborales del personal médico
Según cifras oficiales, el 54% de los doctores son hombres y el 46% mujeres. Los médicos en México trabajan en promedio 38 horas semanales, repartidas en 4.8 días a la semana.
Entre las especialidades con mayor demanda destacan:
- Cirugía general
- Medicina interna
- Obstetricia
- Traumatología
- Ginecología
- Neonatología
- Cirugía plástica y estética
Los médicos mexicanos frente a la pandemia
Durante la pandemia de COVID-19, el personal médico enfrentó uno de los periodos más difíciles en la historia reciente. De acuerdo con un informe de Amnistía Internacional (2020), México fue el país con más muertes de médicos por COVID-19 en el mundo, con 1,320 fallecimientos confirmados en ese momento. Para julio del 2021, la cifra ascendía a 4,000 trabajadores de la salud fallecidos.