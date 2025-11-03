¿Habrá trámite de licencia permanente en 2026? Esto dice la SAF de la CDMX sobre su extensión para el próximo año

El último día para tramitar la licencia permanente en CDMX será el miércoles 31 de diciembre.

¿Qué onda con la licencia para conducir permanente? Sabemos que el último día para tramitarla será este miércoles 31 de diciembre en la Ciudad de México, pero esto podría cambiar porque las autoridades están considerando extender el periodo de trámite, lo cual sería una buena noticia para muchas capitalinas y capitalinos.

SAF CDMX analiza extender el trámite de la licencia permanente para 2026

De acuerdo con la periodista Frida Sánchez, reportera de El Universal, las autoridades capitalinas analizan la posibilidad de ampliar el programa de la licencia permanente más allá del 31 de diciembre de 2025.

El secretario de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, Juan Pablo de Botton Falcón, dijo que están evaluando la extensión del trámite debido a la gran respuesta ciudadana, y que esta decisión se toma en conjunto con la Secretaría de Movilidad (Semovi).

¿Cuánto cuesta tramitar la licencia permanente en CDMX?

El costo de la licencia de conducir permanente en la Ciudad de México es de 1,500 pesos. Y mientras las autoridades deciden si son peras o manzanas, te dejamos los pasos para tramitarla en línea.

TE PUEDE INTERESAR: Licencia de conducir permanente en CDMX 2025: Estos son los dos tipos y sus diferencias

¿Extenderán la licencia permanente hasta 2026 en la CDMX? Esto dice la SAF Ampliar

Así puedes tramitar tu licencia permanente en línea en CDMX

Antes de empezar, asegúrate de no tener adeudos de tránsito ni de verificación vehicular. También debes agendar una cita para tomar el curso teórico de conducción, obligatorio si es la primera vez que solicitas la licencia permanente.

Entra a: https://www.licenciapermanente.cdmx.gob.mx/ Inicia sesión con tu cuenta Llave CDMX. Si no tienes una, créala en: https://llave.cdmx.gob.mx/RegistroCiudadano.xhtml Haz clic en “Iniciar” y selecciona “Nuevo trámite”. Elige tu método de pago (en línea o con línea de captura). Completa los campos requeridos y sube tu identificación oficial, comprobante de no adeudos y la constancia del curso teórico.

Una vez que el pago se refleje, recibirás por mail la constancia con tu nuevo número de licencia, que también podrás descargar desde tu cuenta Llave CDMX.

¿Hay edad máxima para tramitar la licencia permanente?

De acuerdo con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, no existe una edad máxima para tramitar la licencia de conducir permanente. Sin embargo, si tienes 60 años o más, deberás cumplir con evaluaciones médicas, físicas y psicológicas, para que las autoridades verifiquen que cuentas con las condiciones necesarias para manejar de forma segura.

TE PUEDE INTERESAR: Nuevas multas de Tránsito en CDMX 2025: ¿De cuánto son las nuevas sanciones y a quiénes aplican a partir de octubre?