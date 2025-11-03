Frente frío 12 provocará lluvias fuertes y evento de “Norte” en el sureste de México

Para este lunes 3 de noviembre de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que el frente frío 12, con características de estacionario, se extenderá sobre la Península de Yucatán, en interacción con una vaguada polar y con la corriente en chorro subtropical, lo que propiciará lluvias puntuales fuertes en Veracruz (regiones Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca (este y noreste), Chiapas (noroeste) y Tabasco (oeste).

¿Dónde se esperan las lluvias más intensas?

También, dicho frente frío ocasionará lluvias con intervalos de chubascos en Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Al mismo tiempo, la masa de aire frío asociada al frente mantendrá ambiente frío a muy frío al amanecer, con posibles heladas en estados de la Mesa del Norte y Mesa Central. Se prevé evento de “Norte” con rachas de 70 a 90 km/h en el Istmo de Tehuantepec, acompañado de oleaje de hasta 3.5 metros de altura en el Golfo de Tehuantepec; así como rachas de 50 a 70 km/h en Veracruz y de 35 a 50 km/h en costas de Tabasco y la Península de Yucatán, con oleaje de 1.5 a 2.5 metros, condiciones que disminuirán en horas de la noche.

¿Qué estados tendrán temperaturas más altas?

Por otro lado, la entrada de aire húmedo del océano Pacífico y el Golfo de México ocasionará chubascos dispersos en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Veracruz (regiones Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas y Papaloapan), y lluvias aisladas en San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo.

Asimismo, se prevé baja probabilidad de lluvia en el noroeste y norte del país.

En cuanto al pronóstico de temperaturas máximas, se estiman de 35 a 40 °C en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa), y de 30 a 35 °C en Baja California, Coahuila, Puebla (suroeste), Morelos, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

