Detienen a ex director de Seguridad Pública de Nombre de Dios, Durango

Gracias a los elementos probatorios, se obtuvieron las órdenes de aprehensión por parte del Juez de Control y Enjuiciamiento

Elementos de la Policía Investigadora de Delitos de Corrupción detuvieron a tres ex funcionarios por homicidio en Nombre de Dios, cometido durante el ejercicio de sus funciones como servidores públicos en la Dirección Municipal de Seguridad Pública (DMSP).

En el primer caso, Remigio N, exdirector de la DMSP, ordenó la detención de un ciudadano, quien fue ingresado a las celdas que se localizan al interior de la comandancia de la DMSP de Nombre de Dios, manteniéndose bajo custodia de José Othón N, alcaide de dicha dependencia, cuando la víctima fue encontrada sin vida, presentando huellas de lesiones externas que no tenía antes de su ingreso a la celda.

¿Qué delitos se les imputan a los ex policías?

Debido a lo anterior, ambas personas fueron detenidas por el delito de homicidio durante el ejercicio de sus funciones, pues incumplieron con su obligación legal de vigilar y custodiar a la víctima, lo que facilitó que, al encontrarse detenida, fuese privada de la vida.

En el segundo caso, fue denunciado Martín Eduardo N, agente de la DMSP de Nombre de Dios, la acusación que obra en su contra señala que ejerció actos de tortura en perjuicio de otra víctima al estar detenida.

¿Cómo se integraron las investigaciones?

En atención a las denuncias presentadas —una interpuesta por familiares de la víctima y otra por la propia persona afectada— el agente del Ministerio Público especializado integró las carpetas de investigación correspondientes, sustentadas con testimonios, documentos y trabajo pericial.

De esta forma, gracias a los elementos probatorios, se obtuvieron las órdenes de aprehensión por parte del Juez de Control y Enjuiciamiento, mismas que fueron cumplimentadas este jueves.

