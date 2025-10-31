Clausuran inmueble donde se realizaría fiesta clandestina de Halloween en CDMX
El Gobierno de la Ciudad de México clausuró un inmueble en la alcaldía Cuauhtémoc donde se realizaría una fiesta clandestina con motivo de Halloween, promovida en redes sociales entre menores de edad.
El Gobierno de la Ciudad de México y el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) clausuraron un inmueble localizado en el número 187 de la calle Azahares, esquina con calle Pino, colonia Santa María Insurgentes, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde se realizaría una fiesta clandestina con motivo de Halloween.
En la fiesta, que fue convocada a través de redes sociales, se estimaba la presencia de tres mil adolescentes y jóvenes, y ahí se permitiría, presuntamente, la venta de bebidas alcohólicas a los menores de edad.
¿Cómo fue detectada la fiesta clandestina?
Al lugar se desplazó personal especializado de Invea y de las secretarías de Gobierno y de Seguridad Ciudadana, que verificaron que los organizadores del evento no contaban con los permisos correspondientes para llevar a cabo un evento masivo.
El inmueble tampoco contaba con las medidas de protección civil establecidas; “por lo que el Invea implementó determinaciones cautelares al inmueble, con el objetivo de evitar que más fiestas clandestinas se lleven a cabo en el lugar”.
¿Qué medidas tomó el Gobierno capitalino?
Estas acciones, se explicó en un comunicado, se llevaron a cabo “de manera preventiva para no derivar en desalojos con daños colaterales”.
El Gobierno de la Ciudad de México hizo un llamado a los padres de familia o tutores para que supervisen los lugares que frecuentan sus hijos y que pueden resultar inseguros.
Asimismo, reiteró el llamado a la ciudadanía para que denuncie fiestas clandestinas, especialmente si involucran a menores de edad.
