Sheinbaum confirma: Simón Levy sí fue detenido en Portugal y luego liberado

Faltó a la verdad, el exsubsecretario de Planeación Turística, Simón Levy, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum al señalar que el también empresario sí fue detenido en Portugal, aunque después liberado.

En la mañanera desde Palacio Nacional, explicó que tras la detención llegó una liberación por la doble nacionalidad con la que cuenta Levy-Dabbah.

“Esta persona llega a Portugal y es detenida, como lo señala ese documento, como también tiene nacionalidad de un país europeo, tiene la liberación, no es deportado digamos tienen la liberación y ahí tiene que seguir, pues todos los procesos ya la Fiscalía tiene que informarla de la Ciudad de México y la Fiscalía General, pues qué procede hacia delante, pero es cierto que lo detuvieron y en realidad, pues no, no era… estaba falto de la verdad vamos a decirlo así el que no estaba en Portugal, sino que estaba en Washington”.

¿Por qué fue detenido Simón Levy en Portugal?

Recordó que dicha detención se da tras la liberación de la ficha roja de Interpol, por dos órdenes de aprehensión en su contra.

“Hay dos órdenes de aprehensión derivadas de carpetas de investigación en la Ciudad de México en el año 21, 22 creo una de ellas fue puesta por un particular; por una agresión de un particular y la otra tiene que ver con la construcción de pisos de más, de una violación ambiental que hubo por una irregularidad, son dos órdenes prisión que vienen desde hace mucho tiempo, qué pasa con esas órdenes de aprehensión… la Fiscalía General de la República a partir de las órdenes que tenía la Fiscalía de la Ciudad de México… liberan una ficha roja que se llama que la Interpol pues tiene activada de manera permanente”.

¿Existe persecución política en el caso?

Y negó que haya persecución o asunto político en el caso.

“No, no tiene nada que ver es más, pues, tiene que explicar la Fiscalía porque hasta ahora viene esta detención, pero si hay una ficha roja, personalmente yo no tenía conocimiento de qué él tenía órdenes de aprehensión, que presentamos aquí sencillamente, pues la información que tenemos derivado, pues esta situación que se presentó el día de ayer en términos de la información”.

Este miércoles el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México dio a conocer que el exfuncionario capitalino fue detenido por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) en Portugal, donde un Tribunal ordenó su libertad imponiéndole medidas cautelares, entre ellas permanencia y control de identidad, mientras se verifica su situación de nacionalidad y se resuelve su entrega a las autoridades mexicanas.

