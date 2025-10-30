Simón Levy hace un soleado live desde el Capitolio de Washington, pero las redes dicen que es falso; le muestran pruebas de que está lloviendo

Luego del reporte de la supuesta detención de Simón Levy, exsubsecretario de Planeación Turística durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el empresario mexicano realizó una transmisión en redes sociales este jueves para demostrar que no fue detenido en Portugal y que se presuntamente se encuentra libre en Washington.

En el video, Levy aparece frente a lo que parece ser el Capitolio, sin embargo, usuarios en redes sociales han cuestionado la autenticidad del fondo y señalaron que podría tratarse de un montaje.

Cuando alguien abre los ojos ya no los puede volver a cerrar https://t.co/wTT41bfIBR — Simón Levy (@SimonLevyMx) October 30, 2025

¿Simón Levy transmitió desde Washington?

Lo más importante en una sociedad no es siquiera la democracia, sino la capacidad de ejercer conciencia, de tener pensamiento crítico. — Simon Levy en transmisión a través de X.

Las críticas en redes no se hicieron esperar. Varias personas apuntaron que la imagen detrás de Levy parecía falsa, argumentando que a la hora en que realizó la transmisión, alrededor de las 5 de la mañana, aún no había amanecido en Washington D.C. Otros usuarios compartieron capturas y comparaciones para intentar demostrar que el video fue grabado con un fondo.

Ante estos señalamientos, Levy respondió con capturas de pantalla y fotografías tipo “selfie” en las que insistió en que su transmisión fue real.

Un abrazote los quiero mucho pic.twitter.com/pI1R6PhjXv — Simón Levy (@SimonLevyMx) October 30, 2025

Gabinete de Seguridad revela que fue liberado con medidas cautelares

Mientras tanto, el Gabinete de Seguridad de México y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reiteraron que Levy fue detenido en Portugal, derivado de una ficha roja de Interpol por la existencia de dos órdenes de aprehensión vigentes en su contra.

Sin embargo, informaron que fueron notificadas de su arresto por parte de las autoridades portuguesas, pero precisaron que el Tribunal de Apelaciones de Lisboa ordenó su liberación, imponiéndole medidas cautelares como permanencia y control de identidad, mientras se revisa su situación migratoria y de nacionalidad, así como la posible entrega a México.

