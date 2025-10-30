Rescate en altamar: Marina salva a 27 menores y un adulto en Ahome, Sinaloa

La Secretaría de Marina realizó un rescate en altamar al salvar a 27 menores de edad y un adulto que se encontraban a bordo de una embarcación en Ahome, informó este jueves la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

A través de un breve comunicado, la Fiscalía de Sinaloa detalló que los jóvenes rescatados oscilan entre los 14 y 17 años, mientras que el adulto tiene 18 años. Presuntamente, el grupo proviene del estado de Chiapas.

La @FiscaliaSinaloa informa que, tras un operativo de rescate de @SEMAR_mx, fueron auxiliadas 28 personas —27 de entre 14 y 17 años y una de 18— en altamar, en Ahome.

Se encuentran bajo resguardo de la Vicefiscalía Zona Norte y @SipinnaSin para su atención y protección integral.

¿Qué se sabe del rescate y la situación de las víctimas?

Por estos hechos no se reportaron personas detenidas y tampoco se aclaró si los tripulantes de la embarcación se encontraban privados de la libertad.

Las personas quedaron bajo resguardo de la Vicefiscalía Regional de la Zona Norte, con el apoyo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), para brindarles atención y protección integral.

¿Qué informó el gobierno estatal sobre el caso?

Por su parte, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, declaró que “no tiene más información al respecto” y que los reportes preliminares apuntan a que los menores provienen de la frontera con Chiapas.

Las investigaciones continúan para determinar la ruta, el origen del traslado y establecer responsabilidades.

