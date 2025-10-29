Simón Levy, el dolor de cabeza del gobierno de MORENA: ¿Quién es? ¿Por qué es tan relevante? ¿Por qué se convirtió en una piedra en el zapato de la 4T?

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmo que este martes fue detenido Simón Levy, el empresario y exfuncionario público de la CDMX, al cumplimentar una de la orden de aprehensión en su contra.

La captura se dio en una cooperación interinstitucional e internacional, debido a la existencia a la existencia de procesos penales, según detalló la FGJCDMX.

Detienen a Simón Levy en Portugal. Ampliar

¿DE QUÉ SE LE ACUSA A SIMÓN LEVY?

En el primer caso, iniciado en diciembre de 2021 por delitos contra el ambiente y responsabilidad de directores responsables de obra por la construcción de un inmueble que violaba la normatividad, el probable responsable no acudió a las audiencias de imputación convocadas en agosto de 2022, lo que derivó en una orden de aprehensión vigente.

El segundo, iniciado en noviembre de 2021, por amenazas y daño en propiedad ajena doloso, el imputado acumuló cinco inasistencias a audiencias judiciales entre diciembre de 2021 y octubre de 2022, motivo por el cual el 4 de agosto de 2022 se libró orden de aprehensión, la cual permanece vigente.

Esta acción forma parte de los procedimientos rutinarios que se aplican cuando una persona con orden de aprehensión vigente realiza viajes fuera del país, con el fin de garantizar su comparecencia ante la autoridad judicial.

SIMÓN LEVY DICE QUE TODO ES MENTIRA Y QUE LO QUISIERON MATAR

A pesar de lo que dice el comunicado de la Fiscalía y la propia Presidenta, Claudia Sheinbaum, Simón Levy sigue publicando en su cuenta de X, niega que haya sido detenido, asegura que la información del Gobierno es falsa y acusa un atentado en su contra.

Gracias querido Luis por la entrevista y por el espacio con toda tu audiencia.

Estoy bien.

Abrazo https://t.co/nUwJOJIaF4 — Simón Levy (@SimonLevyMx) October 29, 2025

¿Quién es Simón Levy?, el empresario mexicano que vive en China, que quiso comprar a Chivas y que pone de cabeza a la 4T

Simón Levy-Dabbah es un empresario, abogado y exfuncionario público mexicano, nacido en la Ciudad de México en 1979. Es Licenciado en Derecho por la UNAM con especialidad en Comercio Exterior y destaca en el mundo político y penal por ser el primer abogado mexicano en obtener un permiso de trabajo en China, donde radica desde hace varios años.

Fue Director de ProCDMX (Agencia de Promoción de Inversiones de CDMX) del 2012 a 2018 y fue nombrado por Andrés Manuel López Obrador como Subsecretario de Turismo. También fue asesor en atracción de inversión asiática para gobiernos de CDMX y Chihuahua, y miembro de consejos en la Secretaría de Economía.

Desde hace unos años eligió Twitter, ahora X, como su red social favorita y aunque antes no era marcada su línea contra el Gobierno de la 4T, en el último año se convirtió en una de las voces más fuertes contra AMLO, Claudia Sheinbaum y todo el universo político de MORENA.

En diversas entrevistas y en sus propias redes ha hablado de tener cercanía con gente dentro del Gobierno de Donald Trump y ha adelantado y destapado algunos escándalos e investigaciones de funcionarios en México, principalmente de la 4T.

Gente de alta importancia en México como Ricardo Salinas Pliego o Lilly Téllez, han interactuado con él y lo ponen como uno de los principales problemas del gobierno actual.

A principios de año y como dato curioso y fuera del ámbito político, Levy quiso comprar al club de futbol, Chivas, asegurando que es fanático desde muy pequeño y que ve a lo lejos como el equipo ha sido olvidado por su actual dueño, Jorge Vergara. La propuesta pública hizo ruido, la afición rojiblanca se ilusionó, pero a los pocos días él mismo declinó la oportunidad.