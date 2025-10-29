Ricardo Monreal llama “Batichicas” a las diputadas Gabriela Jiménez y Jessica Saiden, que se empujaron para estar cerca de Omar García Harfuch

Luego del desencuentro entre las diputadas de Morena, Gabriela Jiménez y Jessica Saiden por salir en foto junto al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch después de que el funcionario compareció el lunes en privado en el recinto parlamentario de San Lázaro, el coordinador de la bancada morenista Ricardo Monreal buscó que ambas legisladoras limaran asperezas e hicieran las paces.

Ricardo Monreal llama "batichicas a las diputadas Gabriela Jiménez y Jessica Saiden quienes se empujaron para acercarse a Omar García Harfuch Ampliar

Durante la sesión plenaria de este martes en la Cámara de Diputados, Monreal reunió a sus dos compañeras y les pidió dejar atrás sus diferencias. De hecho, el líder parlamentario muy sonriente y bromista, las tomó de las manos y les levantó los brazos en señal de que las dos son triunfadoras y entre risas las llamó “batichicas” pues a Omar García Harfuch le dicen el “Batman mexicano”.

“Son las batichicas, ya se les quedó así batichicas.. coordinador jajaja “.

Y es que el lunes, al término de la conferencia de prensa que ofreció el jefe policiaco Monreal pidió a la vicecoordinadora de la bancada morenista, Gabriela Jiménez se pasará del lado izquierdo del funcionario, pero Jessica Saiden, que es presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, quien se encontraba junto al Secretario de Seguridad, se negó a recorrerse un poco y dejarle el lugar a su compañera.

“Las Batichicas”, impone Ricardo Monreal, coordinador de la fracción parlamentaria morenista en la Cámara de Diputados (@Mx_Diputados), mote a las legisladores Gabriela Jiménez y Jessica Saiden, tras disputarse estar a un costado de Omar García Harfuch, titular de @SSPCMexico,… pic.twitter.com/J5M2Ju5fHF — Fernando Pérez Corona (@ferperezcorona) October 29, 2025

Así lo explica Gabriela Jiménez.

“Cuando salimos a la conferencia el coordinador Monreal me dice, Gabi tu eres la vicecoordinadora ponte del otro lado para que estemos, yo de un lado y tu del otro junto a Omar. Cuando me iba a poner del otro lado le dije se pueden mover un poco y me dijo es que no hay espacio, no hay lugar, no es un tema de protagonismo ni de luchar por Omar, tiene muchos fans Omar por supuesto, hombres y mujeres porque ha hecho un gran trabajo y se le admira por eso”.

Pero la diputada Jessica Saiden dijo conocer a Omar Gracia Harfuch desde hace años y que es normal que entre mujeres haya ese tipo de desencuentros por un funcionario con mucho carisma.

“No la verdad yo tengo la oportunidad de conocer al secretario desde hace un par de años atrás, y tenemos una relación de trabajo muy profesional y Gabi es nuestra compañera y creo que es normal entre mujeres que se hagan ese tipo de comentarios y bueno se le aprecia a ella. No es la primera vez, en la comparecencia pasada estuvo también muy intenso el ajetreo entre las compañeras y se entiende, porque un compañero como el Secretario tiene también mucho carisma”.

Así concluyó este diferendo entre las diputadas de Morena Gabriela Jiménez y Jessica Saiden . En tanto, Ricardo Monreal aseguró que en Morena hay unidad y compañerismo.