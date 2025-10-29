Exigen a la Corte atraer caso del feminicidio de Sandra Karina García Andrade

Familiares de Sandra Karina exigieron a la Suprema Corte que atraiga el caso y siente un precedente que evite la reposición de procesos en estos delitos.

Familiares de una menor víctima de feminicidio se manifestaron fuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para exigirle que atraiga el caso.

¿Qué piden los familiares de la víctima?

Familiares y representantes legales de Sandra Karina García Andrade, víctima de este delito en el Estado de México el 18 de mayo de 2020, pidieron a la Suprema Corte atraer el caso y pronunciarse por la no reposición de procesos en casos de feminicidio.

“Es volver a revivir el juicio, volver a llevar las pruebas, volver a escuchar a los agresores, volver a tener la angustia de ir a los juzgados y regresar a sus casas sin sus hijas”. — Ximena Urgate, representante legal de la familia de la víctima

Los familiares reclamaban por la revictimización de la que han sido objeto por parte de las autoridades estatales. Al volver a comenzar el proceso, como determinó un tribunal colegiado, los llevó a experimentar afectaciones emocionales y físicas.

“Pues decirle a la Suprema Corte de Justicia pedirle, exigirle que ya no reposición de procedimientos a los casos de <b>feminicidio</b>, que tengan un poco de empatía por todas las familias que nos quieren volver a poner en el mismo camino, volver a esos lugares donde a veces nos resuelven, no nos resuelven, salimos peor que como cuando llegamos”. — Antonia Alemán Andrade, madre de la víctima

Antonina Alemán Andrade, mamá de Sandra Karina, con otros familiares de víctimas de feminicidios del Estado de México Ampliar

¿Qué buscan lograr ante la Suprema Corte?

Ante esto, llamaron al máximo tribunal a asentar un precedente que facilite el acceso a la justicia, por medio de criterios únicos que lleven a la resolución de los casos y, eventualmente, la reparación de los daños.

“Nos parece que la Suprema Corte tendrá que elaborar criterios que los tribunales colegiados de circuito, en todo caso, si les es retornado para que resuelvan con libertad de jurisdicción sobre las reposiciones o no, pues que no sea genérico, pues, que no sea con total libertad de jurisdicción, sino que se pongan criterios”. — Ximena Urgate

“Por ejemplo, la posibilidad que tienen las víctimas y las fiscalías de volver a encontrar los órganos de prueba que ya se desahogaron en juicio”, explicó la representante legal de la familia de la víctima.

