Fiscalía investiga feminicidio en Milpa Alta; detenido joven de 18 años

La Fiscalía de CDMX investiga el feminicidio de una mujer en Cuajimalpa; tiene aproximadamente 30 años, complexión media, cabello largo con rastas, tez clara y un tatuaje en el brazo izquierdo.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), a través del área especializada en feminicidios, abrió una carpeta de investigación para esclarecer la muerte de una mujer localizada en el barranco de un paraje de la alcaldía Milpa Alta.

La víctima, una mujer aún no identificada, tiene aproximadamente 30 años, complexión media, cabello largo con rastas, tez clara y un tatuaje en el brazo izquierdo. Vestía playera verde con el número 11, pants del mismo color y tenis anaranjados con negro. Su cuerpo fue trasladado al anfiteatro ministerial mientras se revisa si cuenta con reporte de desaparición.

TE PODRÍA INTERESAR: Feminicidios reflejan una realidad que ya no se puede ocultar en México: Ana Yeli Pérez Garrido

Detención en la zona del hallazgo

De acuerdo con las primeras indagatorias, testigos observaron a la mujer caminar junto a un hombre antes de ser encontrada sin vida. En el lugar, la policía detuvo a Gonzalo H.M., de 18 años, quien salía del barranco al momento del arribo de peritos y policías de investigación.

El joven argumentó que había caído de su motocicleta y negó conocer a la víctima; sin embargo, fue trasladado al Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica.

Fiscalía continúa con las investigaciones

La Fiscalía de Feminicidios de CDMX mantiene la indagatoria y la búsqueda de datos que permitan confirmar la identidad de la víctima y esclarecer el móvil del crimen.

Síguenos en Google News y encuentra más información