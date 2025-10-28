Metrobús en CDMX modifica rutas este 28 de octubre por peregrinación de San Judas

Cada 28 de octubre se suele festejar a lo grande a ‘San Judas’, un santo de la religión católico que ha tenido gran auge desde hace ya unos años. Y como es tradición, miles de personas suelen venir a la capital simplemente para escuchar la misa y agradecer por tanto que éste ha hecho por ellos.

Es por eso que la CDMX se ve afectada sobre todo en el centro de ésta, por lo que el transporte modifica sus rutas dejando paso libre para los peregrinos. Así que te dejamos algunas alternativas si es que te mueves en Metrobús.

¿Qué ruta cambia en el Metrobús de la CDMX hoy 28 de octubre?

De acuerdo con el anuncio lanzado en redes sociales oficiales del Metrobús de la CDMX, este martes 28 de octubre habrá modificaciones en distintas líneas de este transporte, tales como:

Línea 3 : se encontrará sin servicio en las estaciones Mina, Hidalgo, Juárez y Balderas de 4:30 a 22:00 hrs

: se encontrará sin servicio en las estaciones Mina, Hidalgo, Juárez y Balderas de 4:30 a 22:00 hrs Línea 4 : las estaciones sin servicio son de Buenavista a Bellas Artes de 4:30 a 22:00 hrs

: las estaciones sin servicio son de Buenavista a Bellas Artes de 4:30 a 22:00 hrs Línea 7: estarán cerradas estaciones de Campo Marte a Hidalgo de 4:30 a 22:00 hrs

Por lo que si eres de los que usa esas rutas o estaciones, te recomendamos planificar tu viaje con anticipación y mantenerte informado sobre el estado del servicio en tiempo real en su sitio web oficial para cualquier modificación que agreguen.

¿Por qué se celebra cada 28 de octubre a San Judas?

De acuerdo con la historia, todo sucede a raíz de ‘La Noche Victoriosa’ (antes conocida como ‘La Noche Triste’) pues desde entonces, existió lo que hoy conocemos como la Iglesia de San Judas Tadeo o el Templo de San Hipólito y San Casiano. En este sitio, Hernán Cortés mandó construir una ermita conocida como la Ermita de los Mártires.

Éste fue dedicado a San Hipólito Mártir, en honor a todas las víctimas de las batallas caídas, por lo que en su “inauguración” cayó en ese día y finalmente, así se quedó en el imaginario colectivo. Así que en esta fecha, las calles aledañas se llenan de devotos, muchos de ellos portando imágenes del santo y vistiendo sus colores representativos.

