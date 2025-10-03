Beneficiarios al Apoyo de Desempleo para el Bienestar 2025: Lista FINAL de quienes reciben los 3 mil pesos en Edomex

La Secretaría del Trabajo del Estado de México dio a conocer los resultados del Apoyo de Desempleo para el Bienestar 2025. / FG Trade Latin

Si participaste en la convocatoria del programa de Apoyo al Desempleo para el Bienestar en el Estado de México, hay buenas noticias porque la Secretaría del Trabajo dio a conocer hace unos días los resultados.

Aquí te explicamos dónde consultarlos y cómo saber si formas parte de las personas beneficiarias que podrán recibir el apoyo económico de 3 mil pesos hasta en cinco ocasiones, así como acceder a la vinculación laboral con empleos del sector formal a través de la bolsa de trabajo estatal.

El último periodo de registro para este apoyo terminó el pasado 15 de agosto de 2025, y recientemente se publicó la lista final de beneficiarios.

¿Dónde consultar los resultados del programa Desempleo para el Bienestar en Edomex?

De acuerdo con la Secretaría del Trabajo del Estado de México, los resultados se pueden consultar en: strabajo.edomex.gob.mx.

Dentro del sitio encontrarás un banner con la opción “Consultar lista de beneficiarios 2025”. Al dar clic, el sitio te dirigirá directamente al listado completo. Pero si prefieres evitar esa ruta, también puedes entrar de forma directa al documento que te dejamos en el siguiente enlace:

Lista de beneficiarios Apoyo al Desempleo para el Bienestar 2025

Al abrir el documento podrás ver los folios y los municipios como Acambay, Acolman, Aculco, Almoloya de Alquisiras, Almoloya de Juárez, Amanalco, Amatepec, entre muchos más.

