Exposición de Juan Gabriel GRATIS en CDMX: Dónde ver, fechas y más

Juan Gabriel, el cantante icónico de la música mexicana llega a la CDMX con una exposición que nos muestra la vida íntima del artista. Te dejamos todos los detalles para que no te la pierdas por nada del mundo.

Juan Gabriel exposición Ampliar

¿Dónde se encuentra la exposición de Juan Gabriel en CDMX?

Sin duda alguna, Juan Gabriel mantiene y dejó un legado en la música mexicana como ningún otro artista. Así que si quieres adentrarte en la vida de ‘El Divo de Juárez’ y sentirte más cerca del cantante, puedes hacer un recorrido íntimo a través de su vida en la exposición de Juan Gabriel en la CDMX.

Ésta se encuentra en el andén de la línea 8 del metro de la CDMX, donde podrás ver fotografías inéditas de JuanGa a partir del 27 de octubre y lo mejor es que a partir del 30 de este mismo mes, la exposición también se podrá visitar en el Ángel de la Independencia y la Fuente de la Diana Cazadora sobre Paseo de la Reforma.

Juan Gabriel exposición Ampliar

Aunque las autoridades no mencionaron hasta cuándo terminará esta experiencia gratuita, te sugerimos ir con tiempo para que puedas disfrutar de la vida de Juan Gabriel a través de esta exposición y fotos inéditas.

¿Cuándo se estrena el documental de Juan Gabriel en Netflix?

Recuerda que debido al gran auge de Juan Gabriel, el gigante del streaming, Netflix, llegará con su serie documental el 30 de octubre en la plataforma y contará con 4 episodios sobre la vida del cantante mexicano. Por lo que no te puedes perder “Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero” para saber más sobre la vida nunca antes vista de ‘El Divo de Juárez’.

