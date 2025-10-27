¡Toma precauciones! Hay cierres viales en protesta por la “Operación Caudal”

Son diversas las vialidades del Estado de México que presentan bloqueos en protesta por el cierre de pozos de agua clandestinos.

Después de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) clausurara diversos pozos y tomas ilegales de agua como parte de la “Operación Caudal”, trabajadores de pipas se manifestaron y bloquearon varios puntos en distintos municipios mexiquenses.

La movilización comenzó poco después de las seis de la mañana, principalmente en el oriente y en el Valle de Toluca, donde los manifestantes exigen un diálogo con las autoridades estatales, luego de que varios centros de trabajo fueron clausurados.

#VialidadW | Piperos bloquean diversas vialidades del #Edomex tras el operativo que llevó a cabo la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, con el que se aseguraron varios pozos.



De acuerdo con las denuncias, el agua de estos sitios se vendía a sobreprecio, estaría operada por sindicatos o no contaba con protocolos sanitarios adecuados, lo que derivó en las acciones de la Fiscalía.

Puntos de enlace entre el Estado de Méxcio y CDMX se encuentran bloqueados. Ampliar

Puntos bloqueados en el Valle de Toluca

Toluca - Tenango

México - Toluca, en Lerma

Toluca - Naucalpan, en Xonacatlán

México - Pachuca en su entronque con Vía Morelos

Avenida Central o Hank González en Ecatepec.

México–Texcoco, a la altura de La Festival, en Los Reyes La Paz

México–Texcoco, a la altura del Puente de Piedras Negras

México–Texcoco, en San Bernardino, Texcoco

Texcoco–Calpulalpan, en la Glorieta de Nezahualcóyotl

López Portillo, a la altura de La Costeña, en Ecatepec

Texcoco–Lechería, en Venta de Carpio, Ecatepec

México–Texcoco, frente al Centro Cultural Mexiquense

Circuito Bicentenario, en Texcoco

Bloqueado el Bordo de Xochiaca dirección Metro Pantitlán

Desde las primeras horas de este lunes se reportan bloqueos y movilizaciones en distintos puntos del Estado de México. En Nezahualcóyotl y en la carretera México–Texcoco con dirección a la Ciudad de México, los piperos han colocado sus unidades, provocando el cierre parcial de carriles.

De acuerdo con los Transportistas de Agua del Estado de México, las acciones ralizadas en días pasados por autoridades mexiquenses son ilegales. Ampliar

En Zinacantepec, los manifestantes mantienen bloqueados los carriles de alta y baja velocidad sobre la avenida López Mateos, a la altura de San Luis Mextepec, lo que complica la circulación en la zona.

Líderes de manifestantes esperan la atención y pronunciamiento de las autoridades del Estado de México para poder levantar sus bloqueos que hasta el momento convierten en caos las vialidades que conectan con la CDMX.

