¡Toma precauciones! Hay cierres viales en protesta por la “Operación Caudal”
Bloqueos y movilizaciones de piperos afectan diversas vialidades en Edomex luego del megaoperativo por huachicoleo de agua.
Después de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) clausurara diversos pozos y tomas ilegales de agua como parte de la “Operación Caudal”, trabajadores de pipas se manifestaron y bloquearon varios puntos en distintos municipios mexiquenses.
La movilización comenzó poco después de las seis de la mañana, principalmente en el oriente y en el Valle de Toluca, donde los manifestantes exigen un diálogo con las autoridades estatales, luego de que varios centros de trabajo fueron clausurados.
De acuerdo con las denuncias, el agua de estos sitios se vendía a sobreprecio, estaría operada por sindicatos o no contaba con protocolos sanitarios adecuados, lo que derivó en las acciones de la Fiscalía.
Puntos bloqueados en el Valle de Toluca
- Toluca - Tenango
- México - Toluca, en Lerma
- Toluca - Naucalpan, en Xonacatlán
- México - Pachuca en su entronque con Vía Morelos
- Avenida Central o Hank González en Ecatepec.
- México–Texcoco, a la altura de La Festival, en Los Reyes La Paz
- México–Texcoco, a la altura del Puente de Piedras Negras
- México–Texcoco, en San Bernardino, Texcoco
- Texcoco–Calpulalpan, en la Glorieta de Nezahualcóyotl
- López Portillo, a la altura de La Costeña, en Ecatepec
- Texcoco–Lechería, en Venta de Carpio, Ecatepec
- México–Texcoco, frente al Centro Cultural Mexiquense
- Circuito Bicentenario, en Texcoco
- Bloqueado el Bordo de Xochiaca dirección Metro Pantitlán
Desde las primeras horas de este lunes se reportan bloqueos y movilizaciones en distintos puntos del Estado de México. En Nezahualcóyotl y en la carretera México–Texcoco con dirección a la Ciudad de México, los piperos han colocado sus unidades, provocando el cierre parcial de carriles.
TE PODRÍA INTERESAR: Operativo en Edomex contra el huachicoleo de agua: detectan 200 pozos clandestinos
En Zinacantepec, los manifestantes mantienen bloqueados los carriles de alta y baja velocidad sobre la avenida López Mateos, a la altura de San Luis Mextepec, lo que complica la circulación en la zona.
Líderes de manifestantes esperan la atención y pronunciamiento de las autoridades del Estado de México para poder levantar sus bloqueos que hasta el momento convierten en caos las vialidades que conectan con la CDMX.
ahz.