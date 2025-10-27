El VIDEO de las supuestas brujas en Nuevo León que compartió El Bronco, captadas en su rancho en Icamole

¿Brujas en Nuevo León? Esa es la pregunta que puso sobre la mesa Jaime Rodríguez Calderón, exgobernador y excandidato presidencial en 2018, mejor conocido como El Bronco, luego de que a través de sus redes sociales compartiera un video donde se ven presuntas luces o “bolas de fuego” muy cerca de su rancho en Icamole, municipio de García, Nuevo León.

Raza, me mandaron este video, ¿qué se hace en estos casos? ¿Alguien que sepa de estos asuntos? Anda muy cerca del rancho en Icamole. ¿Será prudente invitarle unas caguamas? — escribió en la publicación que compartió en redes sociales.

¿Brujas en Nuevo León?

En las imágenes se ve claramente una luz redonda desplazándose sobre un cerro en plena noche, alrededor de las 3:04 de la madrugada. Las leyendas locales y varios usuarios señalaron que podría tratarse de brujas y que alimenta más los rumores cada año durante la temporada de Halloween y Día de Muertos.

Sin embargo, los más escépticos creen que podría tratarse de fenómenos naturales, como las centellas, producto de gases inflamables, o los llamados rayos globulares, que a veces se manifiestan durante tormentas eléctricas. Aun así, no existe una explicación completamente lógica que aclare el origen de la grabación.

“En todos los videos los animalitos se oyen muy inquietos”, comentaron algunos usuarios en la publicación del exgobernador a lo que El Bronco respondió “Así es, es lo que más llamó mi atención… y ellos no se equivocan”.

Aunque el fenómeno llamó la atención por tratarse del Bronco, no es la primera vez que en nuestro país se ven luces o supuestas “brujas” sobre cerros o zonas rurales. Casos similares se han documentado en Iztapalapa, en la Ciudad de México; en Pachuca, y en distintas regiones del país, sin importar si es temporada de sustos o no.

