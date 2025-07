Supuestas Brujas en el Cerro de la Estrella fueron captadas por usuarios de internet, aseguran es “común” verlas | VIDEO

Los múltiples mitos y leyendas que existen en el Cerro de la Estrella coinciden en que existen ‘brujas’ en esta parte alta de la capital. Y recientemente se han vuelto virales distintos videos en redes sociales en donde se observan bolas de fuego en dicho cerro.

Muchos dicen que son brujas, otros que son extraterrestres, pero aquí te contamos todo lo que se sabe sobre este caso tan poco común.

Bolas de fuego en el Cerro de la Estrella; ¿son brujas?

La cultura en sí misma es lo que define a toda una comunidad y les permite tener una identidad. Es así que por muchos años se ha dicho que en el Cerro de la Estrella se pueden observar bolas de fuego, las cuales, sus habitantes mencionan que son brujas.

Otros tantos dicen que son extraterrestres e incluso, muchos aseguran haber visto cómo estas bolas de fuego se convierten en humanos. Y entre que son peras o manzanas, las redes estallaron por videos en donde se observan brujas en el Cerro de la Estrella en la alcaldía Iztapalapa.

En ellos se pueden ver distintos puntos de la ciudad, captando dicho fenómeno. En los comentarios no dejaron pasar desapercibido ningún segundo, por lo que en su mayoría, coinciden en que son brujas. Sin embargo, otros usuarios mencionan que es un efecto óptico amplificado por la atmósfera de un lugar.

No se sabe a ciencia cierta qué provoca este fenómeno, pero esto hace recordar cómo es que las leyendas y mitos, siguen prevaleciendo a lo largo de los años, generando una identidad no solo entre los habitantes de Iztapalapa sino de toda la CDMX.

¿Qué otro mito o leyenda tiene Iztapalapa?

Otra de las leyendas que es muy famosa en el Cerro de la Estrella es ‘La Cueva del Diablo’. Entre pactos con el mismísimo diablo, brujería, desapariciones y puertas al inframundo, muchos usuarios recordaron este ‘portal’ debido al video de brujas en el Cerro de la Estella.

Cuenta la leyenda que en esta cueva se aparece un señor adulto mayor, que le pide a las personas que van pasando que lo ayuden a cercarse a su interior. Aunque todo parezca tranquilo, poco a poco se torna un poco turbio, pues el señor parece convertirse en diablo quien les ofrece un tipo de paraíso.

La cueva del diablo del cerro de la estrella. Hoy día cerrada y clausurado además del nombre y de las posibles leyendas que existen sobre de ella tuvo que ser cerrada porque la gente del lugar entraba allí para explorar y lamentablemente hubo gente de la cual no se supo mas.

Hay quienes caen ante tal ofrecimiento y no vuelven nunca, pero las personas que no se ven deslumbrados por la ambición, son acompañados por el mismo diablo a la entrada de su cueva para salir de ella. Cierto o no, este tipo de fenómenos es lo que hace a la ciudad única y llena de mitos y leyendas que se seguirán heredando de generación en generación.

