CURP Biométrica para niños en Xalapa: Requisitos para tramitarla en el Registro Civil de Veracruz y proceso

Desde junio de este año, la Cámara de Diputados aprobó la creación de la CURP biométrica, una nueva versión de la Clave Única de Registro de Población que recopila datos como huellas dactilares, escaneo de iris y fotografía digital. Este nuevo documento pretende convertirse en la única fuente oficial de identidad en nuestro país, permitiendo vincular a cada persona con los registros en poder de autoridades gubernamentales y hasta particulares.

Y el municipio de Xalapa, Veracruz, ya arrancó con el proceso para tramitarlo. Aquí te contamos los detalles.

¿Dónde sacar cita para la CURP biométrica en Xalapa?

El gobierno municipal de Xalapa anunció que ya está activo el sistema virtual de citas para tramitar la CURP biométrica. Las citas se pueden agendar en: https://digital.xalapa.gob.mx/citas_curp

Requisitos para tramitar la CURP biométrica en Xalapa

Para realizar el trámite en el municipio, te van a pedir:

Acta de nacimiento validada en el sistema de impresión de actas.

CURP certificada y validada por el Registro Civil.

Identificación oficial con fotografía.

Correo electrónico personal vigente.

¿Cómo tramitar la CURP biométrica para niños en Xalapa?

En el caso de menores de edad, el trámite debe realizarlo el padre, madre o tutor, quien deberá acompañar al menor (Los responsables tendrán que contar previamente con su CURP Biométrica para hacerlo). El niño o niña debe tener al menos cinco años cumplidos y presentar alguna identificación oficial, que puede ser:

Credencial escolar.

Pasaporte.

Cartilla de vacunación.

¿Cómo es el proceso para tramitar la CURP biométrica en Xalapa?

Una vez que se haya asignado la fecha y hora de tu cita, tendrás que presentarte con el número de folio generado por el sistema a la Oficialía del Registro Civil, ubicada en el Bulevar Porfirio Díaz S/N, a un costado de la Central de Abasto, en Xalapa, Veracruz.

¿Cuánto tiempo toma tramitar la CURP biométrica en 2025?

De acuerdo con las autoridades municipales, el procedimiento toma alrededor de diez minutos. Durante este tiempo se capturan los datos biométricos del solicitante.

¿Qué datos biométricos se registran para la CURP en Xalapa?

En el trámite de la CURP biométrica se registran los siguientes datos:

Huellas dactilares.

Escaneo de iris.

Fotografía digital.

Firma electrónica.

Estos datos serán almacenados en la base de datos del Registro Nacional de Población (RENAPO).

