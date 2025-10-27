Asesinan a síndico de Penjamillo, Michoacán

Sujetos armados emboscaron y acribillaron al síndico municipal de Penjamillo, Michoacán, Roberto Ramírez Zárate.

Los hechos ocurrieron sobre la carretera a Numarán en las inmediaciones de la ranchería La Angostura por donde transitaba, luego de haber dejado en otro domicilio a su hija cuándo le salieron al paso hombres armados quienes le dispararon en repetidas ocasiones.

Emboscada en la carretera a Numarán

El vehículo en el que se trasladaba quedó rafagueado completamente de un costado y parte del parabrisas. En su interior quedó el cuerpo sin vida de Roberto Ramírez de apenas 38 años de edad.

Vecinos de la zona reportaron a las autoridades que de inmediato se trasladaron al lugar e iniciaron con las primeras indagatorias.

Autoridades investigan el crimen

Hasta ahora se desconoce el móvil del crimen y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que el funcionario municipal no tenía amenazas previas.

La Fiscalía General del Estado ya tomó conocimiento del caso y realiza las primeras investigaciones.