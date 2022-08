Presume AMLO autosuficiencia en producción de maíz blanco

Ante el creciente aumento en el precio de la tortilla, el presidente Andrés Manuel López Obrador presumió que "somos autosuficientes en maíz blanco" y anunció que ayer le reportaron que también se logró la autosuficiencia en el frijol, por lo que incluso mencionó que no se ha querido promover la importación de maíz amarillo, para que se siga consumiendo el maíz blanco.

"Informar que somos autosuficientes en maíz blanco y ayer también recibí el informe que logramos la autosuficiencia en frijol, que esto es importante, son alimentos básicos", comentó

Durante su diario y acostumbrado diálogo circular matutino desde Palacio Nacional como él mismo le llama, López Obrador afirmó que se está mejorando el precio a los productores y que incluso hay un precio de garantía en el maíz", por lo que también indicó que no se ha promovido la importación del maíz amarillo, para que se siga consumiendo el blanco.

También destacó que se está apoyando a los productores de maíz como nunca y se está avanzando en la entrega de fertilizantes.

"No hemos querido promover importación de maíz amarillo porque queremos que se siga consumiendo maíz blanco, el maíz amarillo lo importan los productores pecuarios para forraje, no nos oponemos a eso pero el gobierno no promueve el que se produzca maíz amarillo, mejor dicho que se importe, estamos apoyando a productores de maíz como nunca, se va avanzando en la entrega de fertilizantes", mencionó.

Por útlimo el primer mandatario detalló que buscan evitar el reparto subsidios "a diestra y siniestra", para que esto no afecte al consumidor o se quede en manos de intermediarios; sin embargo, afirmó que procurará no aumentar el precio de la tortilla y destacó que incluso se basa en esto último para el incremento salarial.