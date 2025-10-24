Gran Premio México F1 2025: Lista de objetos PROHIBIDOS en el Autódromo Hermanos Rodríguez en CDMX

Si vas a ir al Gran Premio de la Ciudad de México 2025 este fin de semana, checa qué artículos están prohibidos meter. / NurPhoto

Si ya estás listo o lista para lanzarte al Gran Premio de México de la Ciudad de México, ya sea que vayas el viernes, sábado o domingo, aquí te compartimos la lista de objetos que sí y que no puedes ingresar a la carrera.

Como cada año, los asistentes pueden llevar ciertos artículos para disfrutar del evento, mientras que otros están estrictamente prohibidos. Así que toma nota para que no te agarren en curva a la mera hora.

¿Qué objetos están prohibidos en el Gran Premio de la Ciudad de México 2025?

De una vez tómalo en cuenta, porque no podrás meter los siguientes artículos a la carrera:

Aerosoles

Armas

Banderas con palos

Bicicletas, patinetas o longboards

Bombas o bengalas de humo y/o luz

Botellas de vidrio o latas

Cadenas o carteras con cadena

Cigarros, cigarros electrónicos y vapeadores

Cinturones con estoperoles y/o hebillas grandes

Cobijas

Comida o bebidas ajenas al evento

Drones

Encendedores

Equipo profesional de grabación de video o audio

GoPro poles, selfie sticks (palos para autofoto)

Hieleras

Instrumentos musicales

Mascotas

Mochilas de acampar

Mochilas mayores a 10×15×30 cm

Muñecos de peluche

Objetos punzocortantes

Paraguas con punta en forma de pico

Pelotas o frisbees (platos o discos voladores)

Pilas, excepto baterías externas para celulares

Rayos láser y luces químicas

Respaldos o almohadillas para asientos

Sillas

Sustancias ilegales

Tiendas de campaña o carritos

Trípodes, monopods, pantallas reflejantes e iluminación

¿Qué objetos sí se pueden llevar al Gran Premio de México 2025?

De acuerdo con las autoridades del evento, estos son los artículos permitidos dentro del Autódromo Hermanos Rodríguez:

Alimentos para bebé

Banderas o pancartas alusivas al evento (máximo 1 metro de largo y mástil de PVC)

Baterías externas para celular

Binoculares sin láser (sujetos a revisión)

Bloqueador solar (envases de máximo 100 ml)

Bolsas de almacenamiento transparentes tipo Ziploc (medianas)

Bolsas de mano pequeñas (con o sin correa) que no excedan 11×16 cm

Bolsas o mochilas que no excedan 10×15×30 cm (preferentemente transparentes de plástico, vinil o PVC)

Botas de lluvia

Cámaras de video

Cámaras fotográficas (en caso de ser profesional, el lente no debe superar los 300 mm; máximo dos lentes por persona)

Cámaras GoPro

Cangureras de máximo 11×16 cm

Carriolas pequeñas (tipo bastón)

Cascos de motociclista

Chamarras

Gel antibacterial (envases de 100 ml)

Impermeables

Lentes de sol

Medicamentos con receta médica

Paraguas pequeños sin punta

Sombreros o gorras

Tapones para oídos

Toallas de playa

Las autoridades recomendaron revisar con anticipación el contenido de tus pertenencias, ya que todo el acceso estará sujeto a revisión de seguridad. Así te evitas retrasos o el tener que dejar tus objetos personales afuera.

