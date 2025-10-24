Gran Premio México F1 2025: Lista de objetos PROHIBIDOS en el Autódromo Hermanos Rodríguez en CDMX
Si planeas asistir al GP de México este fin de semana, checa qué artículos puedes y no puedes ingresar a la carrera
Si ya estás listo o lista para lanzarte al Gran Premio de México de la Ciudad de México, ya sea que vayas el viernes, sábado o domingo, aquí te compartimos la lista de objetos que sí y que no puedes ingresar a la carrera.
Como cada año, los asistentes pueden llevar ciertos artículos para disfrutar del evento, mientras que otros están estrictamente prohibidos. Así que toma nota para que no te agarren en curva a la mera hora.
¿Qué objetos están prohibidos en el Gran Premio de la Ciudad de México 2025?
De una vez tómalo en cuenta, porque no podrás meter los siguientes artículos a la carrera:
- Aerosoles
- Armas
- Banderas con palos
- Bicicletas, patinetas o longboards
- Bombas o bengalas de humo y/o luz
- Botellas de vidrio o latas
- Cadenas o carteras con cadena
- Cigarros, cigarros electrónicos y vapeadores
- Cinturones con estoperoles y/o hebillas grandes
- Cobijas
- Comida o bebidas ajenas al evento
- Drones
- Encendedores
- Equipo profesional de grabación de video o audio
- GoPro poles, selfie sticks (palos para autofoto)
- Hieleras
- Instrumentos musicales
- Mascotas
- Mochilas de acampar
- Mochilas mayores a 10×15×30 cm
- Muñecos de peluche
- Objetos punzocortantes
- Paraguas con punta en forma de pico
- Pelotas o frisbees (platos o discos voladores)
- Pilas, excepto baterías externas para celulares
- Rayos láser y luces químicas
- Respaldos o almohadillas para asientos
- Sillas
- Sustancias ilegales
- Tiendas de campaña o carritos
- Trípodes, monopods, pantallas reflejantes e iluminación
¿Qué objetos sí se pueden llevar al Gran Premio de México 2025?
De acuerdo con las autoridades del evento, estos son los artículos permitidos dentro del Autódromo Hermanos Rodríguez:
- Alimentos para bebé
- Banderas o pancartas alusivas al evento (máximo 1 metro de largo y mástil de PVC)
- Baterías externas para celular
- Binoculares sin láser (sujetos a revisión)
- Bloqueador solar (envases de máximo 100 ml)
- Bolsas de almacenamiento transparentes tipo Ziploc (medianas)
- Bolsas de mano pequeñas (con o sin correa) que no excedan 11×16 cm
- Bolsas o mochilas que no excedan 10×15×30 cm (preferentemente transparentes de plástico, vinil o PVC)
- Botas de lluvia
- Cámaras de video
- Cámaras fotográficas (en caso de ser profesional, el lente no debe superar los 300 mm; máximo dos lentes por persona)
- Cámaras GoPro
- Cangureras de máximo 11×16 cm
- Carriolas pequeñas (tipo bastón)
- Cascos de motociclista
- Chamarras
- Gel antibacterial (envases de 100 ml)
- Impermeables
- Lentes de sol
- Medicamentos con receta médica
- Paraguas pequeños sin punta
- Sombreros o gorras
- Tapones para oídos
- Toallas de playa
Las autoridades recomendaron revisar con anticipación el contenido de tus pertenencias, ya que todo el acceso estará sujeto a revisión de seguridad. Así te evitas retrasos o el tener que dejar tus objetos personales afuera.
