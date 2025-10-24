Alternativas viales por el Gran Premio de México 2025 HOY: Rutas al norte, sur, oriente y poniente de la CDMX

Conoce las alternativas viales por el Gran Premio de México 2025 HOY en la CDMX.

Con la celebración del Gran Premio de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez y en el Estadio GNP, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizará un operativo especial que, como ya es costumbre, provocará cierres y reducciones viales en la Ciudad de México, principalmente en Viaducto Río de la Piedad y Avenida Río Churubusco.

Ante esto, las autoridades capitalinas dieron a conocer las alternativas viales alrededor de distintas zonas de la capital para evitar el caos vehicular durante el evento.

Alternativas viales al norte de la CDMX por el GP de México 2025

Si circulas hacia el norte de la ciudad, las autoridades recomiendan utilizar las siguientes vías:

Anillo Periférico Canal de San Juan

Eje 2 Oriente H. Congreso de la Unión

Calzada de Tlalpan

Eje Central Lázaro Cárdenas

Avenida Insurgentes

5 alternativas viales al sur de la CDMX por el Gran Premio de México 2025

Para quienes se muevan por el sur de la capital, estas son las rutas recomendadas por el Gran Premio de México 2025:

Anillo Periférico Calle 17 Eje 1 Oriente Anillo de Circunvalación Calzada de Tlalpan Eje 1 Poniente Cuauhtémoc Avenida Insurgentes

TE PUEDE INTERESAR: GP México en Autódromo Hermanos Rodríguez 2025: Guía para llegar en Metrobús, Metro, Trolebús y RTP HOY

Alternativas viales por el Gran Premio de México 2025. Ampliar

¿Cuáles con las alternativas viales al oriente de la CDMX por el GP 2025?

Si pasas por el oriente de la ciudad, estas son las rutas:

Eje 3 Norte Ángel Albino Corzo

Eje 1 Norte Fuerza Aérea Mexicana

Eje 6 Sur Trabajadores Sociales

Eje 8 Sur Calzada Ermita Iztapalapa

Calzada Taxqueña

Alternativas viales al poniente de la CDMX

¿Andas por el poniente?, las autoridades capitalinas recomiendan usar:

Avenida Pantitlán – Xochimilco

Eje 4 Norte Talismán

La SSC informó que la lateral de Río Churubusco permanecerá cerrada durante el evento, mientras que el tránsito vehicular se mantendrá únicamente por los carriles centrales.

TE PUEDE INTERESAR: Mega Procesión de Catrinas en CDMX 2025: Seis alternativas viales por los cierres de este domingo 26 de octubre