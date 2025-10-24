GP México en Autódromo Hermanos Rodríguez 2025: Guía para llegar en Metrobús, Metro, Trolebús y RTP HOY

Checa los horarios, precios y rutas del transporte público para llegar hasta el Autódromo Hermanos Rodríguez y ver el Gran Premio de México 2025.

A partir de hoy arranca el fin de semana del Gran Premio de México de la Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México. Y para evitarte los corajes por el caos para llegar, aquí te compartimos las opciones de transporte público que hay disponibles debido a que no habrá estacionamiento, así que llevarte tu carro no es la mejor opción.

Rutas especiales del transporte público al Gran Premio de México

De acuerdo con el Gobierno capitalino y la organización del Gran Premio de México, se habilitaron rutas especiales de transporte para trasladar a los asistentes con boleto desde distintos puntos de la ciudad.

Los servicios estarán a cargo del RTP, el Trolebús y el Organismo Regulador de Transporte (o sea los camiones morados):

Estadio Azteca: Calzada de Tlalpan esquina con Circuito Azteca (bajo el puente). Plaza Carso: Calle Presa Falcón 369, Plaza Carso. Auditorio Nacional: Zona de lanzadera en Av. Paseo de la Reforma 50, Polanco (a un costado de Campo Marte). Expo Santa Fe: Frente al banco BBVA, Av. Santa Fe 270. Hipódromo de las Américas: Av. del Conscripto 311, bahía de acceso al Centro Banamex.

Rutas especiales del transporte público al Gran Premio de México 2025 en CDMX.

Precios del servicio especial transporte hacia el GP México 2025

La tarifa para estos servicios especiales será de:

Viaje sencillo: $150 pesos

Viaje redondo: $300 pesos

El pago es únicamente con la Tarjeta de Movilidad Integrada.

Horarios de salida del transporte especial

Los autobuses saldrán hacia el Autódromo Hermanos Rodríguez y regresarán a sus puntos de partida entre las 7:00 y las 19:00 horas. Por lo tanto, se recomienda a los asistentes planificar su traslado con anticipación, ya que el acceso puede estar saturado durante las horas previas a la carrera.

La Línea 2 del Trolebús en las estaciones Ciudad Deportiva, Puerta 8, Puebla y Av. Río Churubusco llevarán al GP México 2025.

Otras opciones de transporte para llegar al Autódromo

Si prefieres usar otros medios, el Gobierno de la Ciudad de México también recordó que se puede llegar al evento a través de distintas opciones del Sistema de Movilidad Integrada:

Metro: Línea 9, estaciones Velódromo, Ciudad Deportiva y Puebla. Metrobús: Línea 2, paradas Iztacalco y UPIICSA. Trolebús: Línea 2, estaciones Ciudad Deportiva, Puerta 8, Puebla y Av. Río Churubusco. Rutas de camión: Líneas 1, 9, 11, 27, 78, M1 Bicentenario y el Corredor Sausa.

Tarifas del Metro, Metrobús y Trolebús

Metro CDMX: $5 pesos por viaje.

Metrobús: $6 pesos por viaje.

Trolebús: $4 pesos por viaje.