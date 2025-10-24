¡Adiós a los Abusos! Brugada presenta ley para topar el aumento de renta en la capital

Los precios de las rentas no pueden subir por encima de la inflación, dice Clara Brugada / Simon McGill

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que los próximos días enviará al Congreso local una iniciativa de ley para poner un límite al alza indiscriminada de las rentas en la capital del país.

“En esta Ciudad de México y lo digo porque va terminando un año, debemos acabar con los abusos en materia de vivienda, los precios de las rentas no pueden subir por encima de la inflación; no puede ser que de un año a otro aumenten las rentas. Por eso, vamos a presentar una iniciativa de ley para que en la ciudad quede claro”. — Clara Brugada

¿Qué busca la iniciativa de ley de control de rentas?

Además, dijo que va a crear un organismo que defienda los derechos de los inquilinos.

Aseguró que las más de 200 mil acciones de vivienda que se gestionarán en su administración se darán en colonias del centro de la capital.

¿Dónde se construirán las nuevas viviendas?

“No queremos que se mande a las periferias donde no hay servicios públicos, donde hay problemas de agua o hay problemas de grietas porque allí el terreno es más barato. ¡No queremos que allí se vaya la población que requiere vivienda!, queremos que se quede en sus lugares de origen y para eso interviene el gobierno de la ciudad para regular, para garantizar el derecho a la vivienda de México”. —

La funcionaria dijo que este año se van a entregar 30 mil acciones de vivienda, entre departamentos nuevos o mejoramiento de los mismos.

¡Tener un hogar digno no… pic.twitter.com/lqqKBjAsWt — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) October 24, 2025

¿Cuántos departamentos se entregaron en Gustavo A. Madero?

Este viernes, Brugada Molina entregó 40 nuevos departamentos en la calle de Cacama 84 en el pueblo de Santa Isabel Tola, alcaldía Gustavo A. Madero.

Los departamentos tienen entre 54 y 64 metros cuadrados, cuestan 800 mil pesos y la inversión del gobierno capitalino es de 32 millones 736 mil pesos.

