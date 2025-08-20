¿Banxico retirará billetes y monedas en agosto 2025? Esto debes hacer si tienes alguna denominación que dejará de circular

¿Banxico retirará billetes y monedas en agosto 2025? Esto debes saber sobre las denominaciones que dejarán de circular.

A inicios de este mes, a través de un comunicado, el Banco de México dio a conocer que varios billetes y monedas han entrado en proceso de retiro y, por lo tanto, dejarán de circular.

A continuación, te contamos cuáles son esos billetes y monedas.

¿Qué billetes serán retirados por Banxico en agosto 2025?

De acuerdo con Banxico, a partir de este mes de agosto se retirarán los billetes de todas las denominaciones emitidas en 2001, así como los de 500 y mil pesos puestos en circulación en 2006.

En el caso de los de 2001, se trata de piezas de la familia D1, que, según la institución, tienen un diseño muy parecido a los de la familia D pero con algunos elementos de seguridad adicionales. En esa lista están incluidos los de 50, 100, 200 y 500 pesos de esa emisión.

Billetes en proceso de retiro de la familia D1. / Banxico.

¿Cuáles son las monedas que dejarán de circular?

Además, de acuerdo con la página de la institución, también hay monedas que están en proceso de retiro como las monedas metálicas de 10 centavos, 20 y 50 nuevos pesos que fueron han circulado desde 1993. Así como monedas lanzadas en 1996 de 10 centavos, 20 pesos (conmemorativo del cambio de milenio, Señor Fuego) y 100 pesos (conmemorativas).

Monedas en proceso de retiro de la familia C. / Banxico.

¿Todavía se pueden usar estos billetes?

Aunque estén en proceso de retiro, siguen teniendo valor y pueden usarse para pagar cualquier servicio o producto. La diferencia es que, cuando lleguen a un banco, serán separados para sacarlos de circulación.

Si todavía tienes alguno, también puedes lanzarte a cualquier sucursal bancaria y pedir que te lo cambien por uno de emisión más reciente, obvio, sin costo alguno.

