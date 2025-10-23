VIDEO impactante de cómo empezó la inundación en Veracruz; todo pasó en segundos

Se ha dado a conoces uno de los videos más impactantes de las inundaciones en Poza Rica, Veracruz, donde se puede ver la magnitud y rapidez con la que el agua cubrió la zona y se llevó todo a su paso. A dos semanas de la tragedia, los habitantes del lugar siguen limpiando casas y calles, a la par de que encuentran cuerpos de víctimas mortales.

Tras las intensas lluvias en México, suman 78 personas fallecidas y 23 no localizadas Ampliar

A 12 días de que las fuertes lluvias y el desbordamiento de un río provocaron severas inundaciones en Veracruz, principalmente en Poza Rica, siguen saliendo a la luz impactantes videos del momento en el que el agua empieza a llegar a las calles y rápidamente inundar a más de 2 metros de altura las viviendas de la zona.

En específico, una grabación de una cámara de seguridad de un domicilio, donde se observa que la corriente que llega del Río Cazones, desbordado el viernes 10 de octubre y en solo segundos se lleva todo a su paso y cubre autos y casas.

Este video confirma las múltiples declaraciones de víctima y afectados, que aseguraron en días previos que no les dio tiempo de nada, ya que el impacto de la tragedia fue casi inmediato.

En la grabación también se puede notar la desesperación de los habitantes de esa calle, que gritaban a sus vecinos para que despertaran y se pusieran alertas, mientras que otros corrían a tratar de salvar autos, motos o mascotas.

Ya en días pasados también se habían publicado otros videos grabados esa misma noche, donde residentes de Poza Rica dejaron todo de lado y trataron de salir a tiempo de la zona antes de que el agua subiera más. Cientos de carros tratando de llegar a la carreteras, trabajadores abandonando sus negocios y decenas de personas subiendo a azoteas y plantas altas, en espera de lo que sabían que venían.

Ya en 1999 había habido otra tragedia similar, pero no de la misma magnitud que esta, donde, dos semanas después, siguen bajo lodo, escombros y con mucha gente desaparecida o cuerpos sin rescatar.

Así se desbordó el río Cazones en Poza Rica. La gente durmiendo.



Más en https://t.co/BjdELZkpfR pic.twitter.com/kiAKehuMzZ — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) October 22, 2025

CIFRAS DE LA TRAGEDIA POR LAS INUNDACIONES

Este jueves, la Presidenta, Claudia Sheinbaum, actualizó las cifras que dejaron las inundaciones en diferentes estados como Veracruz, Hidalgo y Puebla.

En total van 79 personas fallecidas, de las cuales 35 son de tierras jarochas, además, hay 19 desaparecidas.

La mandataria viajara esta misma tarde a Poza Rica para ver de cerca los avances en la recuperación de calles y apoyo a los afectados, que se contabilizando en más de 30 mil.