PVEM reconoce avances en seguridad, pero advierte que el problema no está resuelto

“García Harfuch se la ha rifado, pero no somos sus paleros; el problema de seguridad no está resuelto”, afirmó el senador LuisArmando Melgar, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), tras la comparecencia del titular de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, ante senadores.

Omar García Harfuch recibió una herencia terrible: "La estrategia de 'abrazos no balazos', se confundió la empatía con la impunidad (...) Reconocer que hoy las cosas se hacen bien, pero durante 6 años se hicieron muy mal [en materia de seguridad]", @LAMelgar.



Reconocimiento a Harfuch y crítica al pasado sexenio

En el sexenio pasado, en el combate a la inseguridad, “se confundió la empatía con la impunidad… hay que reconocer que hoy las cosas se hacen bien, pero durante seis años se hicieron muy mal”, dijo Melgar, quien puso como ejemplo la situación de Chiapas.

El legislador señaló que la estrategia del sexenio anterior “fue fallida”, y destacó que tras el paso de Rutilio Escandón y la exacerbación de la violencia, con la llegada de Eduardo Ramírez —ambos de Morena— “siendo del mismo partido vino a hacer las cosas radicalmente diferentes, en un año hay paz y gobernabilidad en Chiapas”, resaltando la coordinación con el gobierno federal y el secretario de Seguridad.

Aliados, no paleros

Ante el reclamo de la legisladora de Morena, Malú Micher, Melgar reiteró: “somos aliados, no paleros”.

El senador sostuvo que el reto ahora es “erradicar la impunidad y demostrar que la justicia no tiene excepciones ni jerarquías, que ya no caben los pactos de silencio”.

Afirmó que, si bien en las cifras se ha avanzado, “el secretario fue honesto al reconocer que la misión no está cumplida”, pero añadió: “hay voluntad, hay carácter y hay inteligencia para que ahora sí se enfrenten las cosas”.

Coordinación con fuerzas armadas y enfoque integral

Melgar subrayó que la coordinación con las fuerzas armadas debe ser muy puntual y que se requiere un enfoque integral de inteligencia para atacar la violencia de manera más efectiva.

