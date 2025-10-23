PAN respalda labor de Omar García Harfuch, pero advierte que no dará “cheque en blanco” en seguridad federal

Luego de la comparecencia del secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, en el Senado de la República, el senador Francisco Ramírez Acuña, del Partido Acción Nacional (PAN), compartió: “es un hombre que sabe, que tiene conocimientos policiacos e investigaciones, por lo cual la bancada del PAN le ha manifestado nuestro respaldo, nuestro apoyo, pero no le daremos un cheque en blanco”.

Respaldo con reservas a la política de seguridad

En entrevista con Gabriela Warkentin, el legislador panista reconoció que Harfuch “recibió una gran papa caliente del gobierno anterior y ha venido dándole respuesta a esos abrazos no balazos con una persecución real del delito”.

Señaló que “ahora sí resulta que tenemos laboratorios, una gran cantidad de estructuras delincuenciales en el país, que obviamente nos están afectando”.

Y resaltó que aunque el abatimiento de homicidios ha avanzado, con un 32% y de 27 homicidios menos, recordó que aunque es poco tiempo ya es un año “no nos está acreditando la pacificación del país”.

No obstante, dijo: “es curioso que mientras bajan los homicidios tenemos más desapariciones en el país”, lo que le fue planteado ayer, pero “el secretario insistió en la disminución de homicidios; sin embargo, traemos una extorsión terrible en todo el país”, a lo que suma las desapariciones y secuestros que “no coinciden con los datos que nos dan”.

Ante tal situación, el senador expresó: “Sí creemos que debemos estar atentos y apostarle todos a la seguridad del país”.

Llamado a fortalecer policías estatales y municipales

Ramírez Acuña reconoció que los resultados “no serán de la noche a la mañana”, pero aseguró: “aplaudiremos lo que se haga bien, criticaremos lo que se haga mal y estaremos insistiendo en que se haga lo que se ha dejado de hacer, como lo es seguir apoyando a las policías estatales y municipales”.

Recordó que en el sexenio pasado “se quitó todo el apoyo económico a los estados en materia de seguridad”, por lo que aseguró que desde la Cámara de Diputados ya se promueve el retorno de esos recursos y se verá en la Ley de Ingresos en el Senado.

“Si en los estados hay policía fortalecida con capacidad, se puede atender en coordinación y dar respuesta. ¿Qué puede hacer un presidente municipal con 15 elementos de seguridad? El secretario tiene en sus manos el poder apoyar a los municipios y estados”.

Sobre la inseguridad en las carreteras, dijo que “es exagerada”, pues afirmó “no hay un día que no haya asaltos”.

Finalmente, advirtió: “Estamos viendo muy lento el avance en el trabajo del huachicol fiscal, es tema de la secretaría y la fiscalía; no podemos dejar que llegue la impunidad a líderes de Morena”.

El senador subrayó que se debe fortalecer a las policías municipales, “con una extraordinaria capacitación y una mayor coordinación”.

