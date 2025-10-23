Mi Beca para Empezar en CDMX 2025: Fecha del NUEVO plazo para registrarte al apoyo de uniformes y útiles

El registro 2025 a Mi Beca para Empezar se amplió en la CDMX.

Este martes, el Fideicomiso Bienestar Educativo de la Ciudad de México anunció que extendió el plazo de registro del programa de uniformes y útiles escolares de Mi Beca para Empezar para estudiantes de educación básica en la capital.

Este programa ofrece apoyos económicos que varían según el nivel educativo. Por ejemplo, a inicios de octubre, el organismo dio a conocer que los estudiantes de preescolar recibieron 600 pesos, mientras que los de primaria 650 pesos, entre otros montos. A continuación te contamos hasta cuándo puedes hacer tu registro y cómo completarlo en línea.

¿Cuándo es el último día para registrarse a Mi Beca para Empezar en CDMX?

De acuerdo con las autoridades capitalinas, el registro se extenderá hasta el sábado 15 de noviembre de 2025. Es decir, todas las personas que se inscriban entre el 1 de septiembre y el 15 de noviembre serán beneficiarias del apoyo, siempre que cumplan con los requisitos que pide el programa.

Requisitos para registrarte al apoyo de uniformes y útiles escolares

Antes de iniciar el registro, asegúrate de contar con los siguientes documentos en formato digital:

Identificación oficial vigente del padre, madre o tutor.

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses.

CURP del beneficiario (tu hijo o hija).

¿Cómo hacer el registro a la beca Mi Beca para Empezar en CDMX?

El Fideicomiso para el Bienestar Educativo indicó que el trámite se realiza completamente en línea a través de las plataformas oficiales del Gobierno capitalino.

Crea o activa tu Cuenta Llave CDMX en llave.cdmx.gob.mx. Si no la tienes, regístrate con tus datos como madre, padre o tutor. Una vez lista tu cuenta, entra a registro.mibecaparaempezar.cdmx.gob.mx. Captura los datos del beneficiario (tu hijo o hija). Confirma la información y guarda el folio de registro.

