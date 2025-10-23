José Luis Abarca podría enfrentar sus procesos en libertad / W Radio ( Redes sociales )

El ex alcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca Velázquez, implicado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, podría enfrentar uno de sus procesos en libertad debido a las enfermedades que lo aquejan, toda vez que un Tribunal Federal ratificó el amparo concedido cuya sentencia ordena celebrar una nueva audiencia para valorar si el ex funcionario debe continuar en prisión.

¿Qué implica la decisión del Tribunal Federal?

Sin embargo, aun cuando la decisión llegara a ser favorable, Abarca Velázquez no dejará la prisión de manera inmediata, porque tiene más procesos en curso, y deberá solicitar el cambio de medida cautelar en cada uno de estos.

En este asunto, solo se trata de la causa penal donde la Fiscalía General de la República (FGR) logró que un juez federal lo procesara por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Por unanimidad, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal en el Estado de México confirmó la sentencia dictada en primera instancia a favor del ex alcalde.

¿Por qué se concedió el amparo a José Luis Abarca?

Como se recordará, el 10 de julio de 2024, el juez Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales con sede en Toluca, Everardo Maya Arias, otorgó la protección de la justicia federal a Abarca al concederle un amparo cuya sentencia ordenó a un secretario de acuerdos en funciones de juez de Distrito dejar sin efectos la resolución que emitió el 14 de diciembre de 2023, dentro del incidente de sustitución de prisión preventiva.

Maya Arias ordenó al secretario valorar si las enfermedades que padece el ex edil ponen en riesgo su vida y si las autoridades penitenciarias cuentan con la capacidad operativa y técnica para atender estos casos.

Lo anterior, porque en diciembre de 2023, el secretario en funciones de juez modificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y decretó la prisión preventiva justificada al ex funcionario.

¿Qué enfermedades argumenta padecer el exalcalde de Iguala?

El ex alcalde impugnó la nueva decisión y argumentó que durante la audiencia no se tomaron en cuenta los datos que comprueban que padece diversas enfermedades.

Por esta razón, Maya Arias determinó conceder el amparo para que se llevara a cabo una nueva audiencia y se emita una nueva determinación, en el sentido de si Abarca Velázquez debe continuar interno o si debe enfrentar su proceso en libertad de José Luis Abarca.

“Con libertad de jurisdicción, pero atendiendo a los lineamientos destacados en el último considerando de esta sentencia, ordene oficiosamente la recabación, preparación y desahogo de todas las probanzas que estime necesarias, idóneas, pertinentes y suficientes (periciales oficiales, reportes médicos, bitácoras, expedientes clínicos, inspecciones, inventarios, etcétera) para establecer: a) La verosimilitud y, en su caso, la certeza, de los padecimientos aducidos por el quejoso, para determinar si se trata de enfermedades mortales, graves, terminales o crónicas degenerativas complejas!”, se lee en la determinación del impartidor de justicia federal.

