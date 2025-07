El Papa Francisco fue un hombre sin secreto, “el loco de Dios sentado en la silla de San Pedro”: Javier Cercas

“Una oportunidad única que no podía rechazar aunque sea ateo” , el anticlerical novelista español, Javier Cercas compartió la experiencia de acompañar al Papa Francisco a Mongolia y preguntar y escribir lo que quisiera, sobre el hombre del que afirma es “el loco de Dios”, Francisco, “un hombre sin secreto sentado en la silla de San Pedro”.

En entrevista para “Así las Cosas” con Carlos Loret de Mola, el autor de “El Loco de Dios en el fin del mundo”, dijo que su objetivo inicial era conocer la respuesta a su cuestionamiento “la pregunta más elemental, personal y universal, si mi madre iba a ver a mi padre cuando muriera”, y descubrir con ello “el enigma central del cristianismo, de la resurrección de la carne y de la vida eterna”.

El libro detalló, “trata de un loco como yo que ha perdido la fe y busca al loco de Dios, Francisco en ese momento, el Papa”, pues asegura que “como muchos ateos envidiaba a la gente que tiene fe de verdad, esa que proporciona serenidad” .

“El cristianismo que existe desde hace dos mil años surge del hecho de que los seres humanos no solo es que no tengamos miedo a la muerte, es que no queremos morirnos” y reconoció que “Jesucristo no era solamente un rebelde, era un subversivo, un revolucionario y un tipo que andaba con gente peligrosa y decía cosas peligrosas… lo crucificaron porque era peligrosísimo. En un tiempo que se reveló contra la muerte y por eso la iglesia católica es la rebelión contra la muerte”.

¿Menos ateo?

“Si te conviertes no lo digas porque no va a vender un libro” , fue la advertencia que recibió Javier Cercas del director editorial del Vaticano, por todo lo que percibió en el viaje, en el que pudo comprender que “la fe es como una intuición poética. La fe no es algo voluntario, es algo que se tiene o no se tiene, no sé cómo se recupera y más se es anticlerical... la iglesia de Francisco era anticlerical”.

“Francisco, fue un personaje muy complejo, era un hombre que luchaba consigo mismo, muy consciente de sus propios pecados y luchó a muerte por ser lo mejor que pudo ser... todos sus discursos no religiosos acaban de la misma manera: Rezad por mí”. —