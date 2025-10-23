Carrera de Botargas del Terror 2025 en CDMX: Mapa, ruta, cierres y alternativas viales para este 25 de octubre

La SSC de la Ciudad de México ya tiene todo lista para la primera “Carrera de Botargas del Terror” .

¿Botargas? ¿Carreras? ¿Terror? ¿Hay mejor combinación para esta temporada? Este año, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México organiza la Primera Carrera de Botargas del Terror en la capital. Y si se te antoja correr disfrazado de monstruo, o hasta del Dr. Simi, esta es tu oportunidad.

El evento busca celebrar el Día de Muertos con un toque divertido y familiar, pues niños, jóvenes y adultos podrán participar para presumir sus mejores disfraces y convivir con personajes como Anubis, Semaforina y otras botargas de la propia SSC.

👻 ¡Te invitamos a una carrera terroríficamente divertida!

Acompáñanos a la Primera Carrera de #BotargasDelTerror de la #SSC este sábado 🗓️25 de octubre a las ⏰17:00 horas.

🏁 En el cruce de la avenida #Juárez y el #EjeCentral Lázaro Cárdenas.



🎃💀 ¡Ven disfrazado, disfruta en… pic.twitter.com/ovtlsnqVuO — SSC CDMX (@SSC_CDMX) October 23, 2025

¿Dónde es la Carrera de Botargas del Terror 2025 en CDMX?

La carrera se llevará a cabo este sábado 25 de octubre, a partir de las 5:00 de la tarde. Habrá actividades y sorpresas para todas las edades, así que si quieres lanzarte, considera llegar con tiempo, ya que se esperan cortes de circulación en distintas calles del Centro Histórico.

TE PUEDE INTERESAR: Mega Puente Día de Muertos SEP 2025: ¿Cuándo empieza y cuántos días son para estudiantes de educación básica?

la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México organiza la Primera Carrera de Botargas del Terror en 2025. Ampliar

Mapa y ruta de la carrera de botargas en CDMX

De acuerdo con la SSC capitalina, la ruta tendrá como punto de partida el Eje Central Lázaro Cárdenas y Avenida Juárez, justo frente al Palacio de Bellas Artes. Desde ahí, los participantes correrán sobre Avenida Juárez hasta la calle Doctor Mora, donde harán el retorno para regresar por la misma vía y finalizar nuevamente frente a Bellas Artes.

Cierres y alternativas viales por la carrera de botargas

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que, debido a la carrera, habrá cortes viales temporales en la zona del Centro Histórico, por lo que recomienda planear tus traslados con tiempo y atender las indicaciones de tránsito.

Como alternativa vial, sugiere utilizar Avenida Paseo de la Reforma, aunque también puede usar vialidades aledañas como Balderas, Hidalgo y Eje 1 Norte, dependiendo de a dónde vayas.

TE PUEDE INTERESAR: Alerta por falsa página de Temu: Así son los fraudes identificados por la Policía Cibernética de la SSC