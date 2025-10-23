Ahora asesinan a empresario citrícola en Veracruz

Javier Vargas Arias perdió la vida en el Hospital General Álamo / Santiaga

En medio de la emergencia en el norte de Veracruz, fue asesinado a tiros el empresario citrícola Javier Vargas Arias, la madrugada de este jueves cuando se encontraba supervisando la carga de naranja a un camión, en las inmediaciones del ejido Jardín Nuevo.

Javier Vargas Arias fue asesinado durante la madrugada.

¿Cómo ocurrió el ataque?

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre de 43 años fue atacado por sujetos armados que viajaban en una camioneta y que, según testigos, portaban equipo táctico tipo militar.

El empresario recibió tres impactos de bala y fue trasladado todavía con vida al Hospital General del Álamo, donde murió.

El empresario fue trasladado al Hospital General Álamo

¿Qué acciones tomaron las autoridades?

En el lugar se localizaron casquillos de bala, por lo que la zona fue acordonada por elementos de la Policía Estatal.

Las autoridades abrieron una carpeta de investigación para esclarecer el asesinato empresario Veracruz y dar con los responsables del ataque.

