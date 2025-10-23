;

  • 24 OCT 2025, Actualizado 00:00

Ahora asesinan a empresario citrícola en Veracruz

El empresario citrícola Javier Vargas Arias fue asesinado a tiros en Veracruz, mientras supervisaba la carga de naranja en el ejido Jardín Nuevo

Javier Vargas Arias perdió la vida en el Hospital General Álamo

Javier Vargas Arias perdió la vida en el Hospital General Álamo / Santiaga

Yhadira Paredes

En medio de la emergencia en el norte de Veracruz, fue asesinado a tiros el empresario citrícola Javier Vargas Arias, la madrugada de este jueves cuando se encontraba supervisando la carga de naranja a un camión, en las inmediaciones del ejido Jardín Nuevo.

Javier Vargas Arias fue asesinado durante la madrugada. Foto: redes sociales

Te podría interesar: Hallan sin vida a Bernardo Bravo, líder limonero en Apatzingán que denunció extorsiones

¿Cómo ocurrió el ataque?

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre de 43 años fue atacado por sujetos armados que viajaban en una camioneta y que, según testigos, portaban equipo táctico tipo militar.

El empresario recibió tres impactos de bala y fue trasladado todavía con vida al Hospital General del Álamo, donde murió.

El empresario fue trasladado al Hospital General Álamo

También puedes leer: Localizan sin vida a taxista secuestrada en Veracruz por cobro de piso

¿Qué acciones tomaron las autoridades?

En el lugar se localizaron casquillos de bala, por lo que la zona fue acordonada por elementos de la Policía Estatal.

Las autoridades abrieron una carpeta de investigación para esclarecer el asesinato empresario Veracruz y dar con los responsables del ataque.

👉 Síguenos en Google News y encuentra más información

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

W Radio México
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad